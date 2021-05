Lindaus beliebtester Baum wird gesucht

Der Klimawandel ist eine besondere Herausforderung auch für unsere Städte. Denn schon jetzt sind Städte heißer und trockener als das Umland. Stadtbäume sind die natürlichen Verbündeten im Klimaschutz: Denn sie sorgen für Kühlung, und sie geben Wasserdampf und saubere Luft an die Umgebung ab. Wurzeln, Stamm und Blattwerk unserer einheimischen Baumarten speichern Feuchtigkeit und bieten Lebensraum für viele Tiere. Unsere Stadtbäume spenden Schatten, verbessern das Stadtklima und damit auch unsere Lebensqualität. Je älter unsere Stadtbäume werden dürfen, desto wertvoller sind sie fürs Klima und die Artenvielfalt.

Im Rahmen des Bildungsprogrammes des BUND Naturschutz wird in der Zeit vom 17. Juni bis 14. Juli 2021 eine Ausstellung über Stadtbäume auf der Gartenschau gezeigt. Begleitend zu dieser Ausstellung findet vom 5. bis 27. Juni der Stadtbaumwettbewerb statt. „Jeder von uns hat doch einen Lieblingsbaum in der Stadt“, so Claudia Grießer, Geschäftsführerin beim BUND. „Wir freuen uns über schöne Fotos vom Lieblingsbaum, und eine kurze Erklärung, wo der Baum steht und warum gerade dieser Baum so besonders ist“, führt sie weiter aus. Jeder naturbegeisterte Fotograf darf drei Bilder von seinem Lieblingsbaum digital oder postalisch bis zum 27.6. einreichen. Der häufigste fotografierte Baum wird am Ende mit einer Sitzbank zum Verweilen geehrt.

Eine Jury ermittelt die sechs schönsten Stadtbaum-Fotos, drei in der Altersklasse ab 22 und drei in der Altersklasse 16 bis21. Für die schönsten sechs Fotos winken attraktive Preise. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons wird die Prämierung am 9. Juli um 18 Uhr auf dem Gartenschaugelände vornehmen. Zwölf Fotos sollen später in einem eigenen Fotokalender veröffentlicht werden.