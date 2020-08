Lindaupark und LZ verlosen sieben Outfits

Der Juli stand im Lindaupark ganz im Zeichen der Mode: Fast den ganzen Monat zeigte das Einkaufszentrum eine Sommer-Modeausstellung auf dem i-Punkt-Dach, am vergangenen Donnerstag traten mehrere Frauen in einer so genannten Shopping Challenge gegeneinander an. Wer daran nicht teilnehmen konnte, hat jetzt noch die Möglichkeit, die sieben Outfits der Modeausstellung zu gewinnen: Die LZ verlost sie gemeinsam mit dem Lindaupark. Die Frauenkleidung gibt es in Größe 36, Schuhe Größe 38, das Männeroutfit in Größe 50, Schuhe Größe 43 und das Kinderoutfit in Größe 104, Schuhe größe 26. Wer eines der Outfits im Bild haben möchte, sollte bis einschließlich Freitag, 7. August, eine Mail mit dem Wunsch-Outfit an gewinnen@lindauer-zeitung.de schreiben. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis