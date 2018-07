Lindaupark schaltet Hotspot frei

Ab sofort können alle Besucher des Lindauparks den freien WLAN-Hotspot des Einkaufszentrums nutzen. Am Dienstag fiel der offizielle Startschuss, bei dem Hans-Jürgen Rockstroh, Centermanager des Lindauparks und Thomas Gläßer, Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau als symbolischen Akt der Freigabe den Buzzer drückten. Pünktlich zur Lindauer Kultur- und Einkaufsnacht können nun alle Gäste zwei Stunden im freien WLAN surfen. Nachdem das freie Netz bereits am Hafen, in der Innenstadt und im Eichwaldbad in Lindau installiert wurde, bekommt nun auch Lindaus Shoppingcenter einen eigenen WLAN-Hotspot.

Netzbetreiber ist die Telekommunikation Lindau, eine Tochter der Stadtwerke Lindau, die bereits seit Jahren an dem Ausbau der digitalen Infrastruktur in Lindau beteiligt ist. Der Lindaupark und die Stadtwerke Lindau kooperieren auf vielen Ebenen: Das Shopping-Center bezieht von den Stadtwerken Gas, Strom, Wasser und Wärme. Da sei es nur konsequent gewesen, nun auch die Lindauer Telekommunikation mit ins Boot zu holen, wie die Geschäftsführung in einer Pressemitteilung schreibt.

Der Service ist für die Nutzer vollkommen kostenlos. Auch eine umständliche Registrierung oder ein Passwort ist nicht notwendig, nach einer einfachen Bestätigung der Nutzungsbedingungen für das WLAN-Netz kann direkt los gesurft werden.

Das freie Netz bedeute nicht nur einen wichtigen Schritt in Richtung der digitalen Infrastruktur, der Stärkung des Standorts und der Regionalität, er steigere auch die Qualität des Shoppingerlebnisses für die Besucher und lädt zum Verweilen ein, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen.

Ob ein Post in den sozialen Netzwerken, die Nachrichtenverfolgung in Echtzeit oder die Nutzung von Mobiltelefonen als Navigationsgerät, Gäste des Lindauparks sind nun unterwegs mobil und können die Vorzüge des Internets zu jeder Zeit nutzen. „Mit dem Projekt ‚Lindaupark free WiFi‘ möchten wir unseren Besuchern noch mehr Komfort bieten und zeigen, dass wir für eine moderne und zeitgemäße Kommunikation stehen.", so Hans-Jürgen Rockstroh.