Lindaupark-Open-Air bringt knapp 12 000 Euro für Kinderhospiz ein

Im Rahmen des ersten Lindaupark-Open-Airs, das am 20. August auf dem Parkdeck des Einkaufscenters über den Dächern von Lindau stattfand, wurden stolze 11 920 Euro für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gesammelt. Das teilen die Veranstalter des Open-Airs in einem Schreiben mit. Sämtliche Einnahmen und darüber hinaus noch ein zusätzlicher Beitrag von „klingtgut Events“ waren für den guten Zweck und so übergab Eventleitung Vivien Reck den Spendenscheck an Silvia Wahl vom Kinderhospiz St. Nikolaus.