Lindaupark erteilt Ladendiebin Hausverbot

Eine 24-jährige Frau ist am Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt im Lindaupark dabei erwischt worden, wie sie für etwa 300 Euro diverse Kosmetika in ihrem Kinderwagen verstaute, ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Überprüfung der Dame durch die Polizei fanden die Beamten im Kinderwagen noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Lindaupark. Wie die Polizei berichtet, wird gegen die Frau nun Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet, vom Lindaupark gibt es noch ein Hausverbot dazu.