Lindauerinnen fahren mit dem Mountainbike in die Tiefe

Hochalpines Bike-Abenteuer an der französisch-italienischen Grenze – das war der Urlaub von Andrea Potratz, Geschäftsführerin des Lindauer Trainingsspezialisten Tomotion und Betreiberin sowie Teamchefin des 120-köpfigen Mountainbiketeams Tomotion Racing by black tusk. Ihr Mountainbike hat Potratz meistens dabei. Ein Alpengipfel jenseits der 3500-Meter-Marke ist aber auch für sie eine ganz besondere Herausforderung.

Ihr erstes Projekt, das sie im Sommer 2014 mit Roland Ast bewältigte, war eine Abfahrt vom 3610 Meter hohen Barrhorn in der Schweiz. Drei Jahre später lockte sie der Grande Sassière an der französisch-italienischen Grenze mit ihrem Mountainbike auf eine Höhe von 3710 Metern. Das dritte hochalpine Abenteuer folgte nun im August 2019, als Potratz den ebenfalls im französisch-italienischen Grenzgebiet gelegenen Rocciamelone (französisch: Rochemelon) in Angriff nahm.

Eiskalte Nacht in der Hütte

Begleitet wurde sie bei dieser Tour wie schon 2017 von ihrer Frau Claudia Potratz. Die beiden hatten eine Zweitagestour mit Übernachtung im Rifugio Ca d’Asti geplant, wobei der Gipfelaufstieg zum Rocciamelone und die Talabfahrt bis hinunter nach Susa am zweiten Tag stattfinden sollten. Vom Rifugio La Riposa auf 2200 Metern Höhe aus stiegen die beiden Lindauerinnen, die Bikes schiebend und tragend, zum knapp 700 Meter höher gelegenen Rifugio Ca d’Asti auf.

Obwohl sie bei blauem Himmel und warmen Temperaturen gestartet waren, begann Mitte des Vormittags eine Quellwolkenbildung und Nebel stieg auf, der den Gipfel des Rocciamelone komplett verhüllte. So beschlossen sie, den Nachmittag auf der Hütte zu verbringen und die restlichen 700 Höhenmeter zum Gipfel erst am kommenden Tag in Angriff zu nehmen. Diese Entscheidung erwies sich später laut Andrea Potratz als genau richtig.

Nach einer eiskalten Nacht in der ungeheizten Berghütte begann der nächste Morgen windstill und wolkenlos. Um kurz vor 7 Uhr brachen sie zum Gipfel auf. Claudia Potratz entschloss sich allerdings, ihr Fahrrad am Rifugio zurückzulassen, die Tomotion-Geschäftsführerin dagegen trug ihr Rad fast 500 Höhenmeter den Berg hinauf. „Die letzten 200 Höhenmeter bis zum Gipfel sind gut zu gehen, wären im Downhill aber definitiv nicht zu fahren gewesen. Deswegen habe ich mein Bike da stehengelassen“, erinnert sie sich. Der Gipfel des Rocciamelone ist mit seiner Marienstatue und Kapelle ein italienischer Wallfahrtsort und bot den beiden Lindauerinnen eine traumhafte Sicht auf die umliegenden Alpengipfel.

Nachdem sie die ersten 200 Höhenmeter des Abstiegs zu Fuß bewältigt hatten, stieg Andrea Potratz auf ihr Bike. „Die 500 Tiefenmeter zum Rifugio Ca d’Asti waren sehr anspruchsvoll, weil das Gelände steil, rutschig und auch verblockt war. Ein paar Spitzkehren gab es auch. Bis auf wenige Stellen war aber der komplette Trail fahrbar. Das hat auch einen kleinen Steinbock interessiert, der aber doch schneller war als ich“, berichtet Andrea Potratz.

An der Hütte setzte sich auch ihre Frau auf ihr Bike, gemeinsam nahmen sie die restlichen 2300 Tiefenmeter bis hinunter nach Susa in Angriff. „Der Abschnitt zum Rifugio La Riposa war in weiten Teilen auch noch sehr anspruchsvoll, weil verblockt und teilweise mit sehr tiefen Rinnen. Ab La Riposa ging es zunächst ein paar Kehren auf der Schotterstraße bergab, bis der Trail wieder abzweigte. Hier war es zwar nicht mehr so hochalpin, aber auch nicht gerade flowig und smooth“, sagt Andrea Potratz. „Wir mussten bis hinunter nach Susa ständig aufpassen und hart arbeiten. Am frühen Nachmittag waren wir glücklich und zufrieden unten im Tal. Es war ein tolles Bergerlebnis!“