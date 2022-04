Lindauerin wird Opfer einer neuen Betrugsmasche

Eine 27-Jährige aus Lindau hat am Donnerstagnachmittag einen Anruf in englischer Sprache von einem ihr unbekannten Mann erhalten.

Der Frau wurde laut Polizeibericht gesagt, dass in Berlin bei einer Polizeiaktion eine große Menge Kokain und 300 000 Euro Bargeld aufgefunden wurden. Dabei sei auch ihr Name aufgefallen. Der Anrufer forderte die Frau auf, die Daten ihres Reisepasses zu übermitteln, was sie auch leider tat. Weiterhin wurde sie zu verschiedenen Personen in Mexiko und Kolumbien gefragt. Danach brach das Gespräch ab. Zu einem Schaden kam es nicht, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Beamten weisen nochmals darauf hin, bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und keinesfalls irgendwelche Angaben zu persönlichen Lebensverhältnissen und vorhandenem Bargeld zu machen.