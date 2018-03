Lindauerin schildert vor Gericht die Tötung ihrer Tochter

Das Kemptener Landgericht verhandelt seit Dienstag den Fall der getöteten Neunjährigen aus Lindau. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Mutter, die das Kind Mitte September 2016 erstickt hat, schuldfähig ist oder nicht. Die Tat an sich hat die 49-Jährige bereits gestanden.

Zu Beginn der Verhandlung am Dienstagmorgen um 9 Uhr beantragt die Anwältin der Angeklagten, die Öffentlichkeit während deren Aussage auszuschließen. Die Achtung vor den persönlichen Verhältnissen und die Umstände der depressiven Erkrankung stünden in diesem Fall über dem öffentlichen Interesse, begründet die Anwältin ihren Antrag.

Inzwischen sind die Umstände klar, unter denen in diesem Haus ein Mädchen tot aufgefunden worden ist. (Foto: dik)

Daraufhin verhandelte das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit darüber, ob es öffentlich weitergehen sollte oder nicht. Die Angeklagte selbst wirkte bedrückt, sie weinte schon seit Beginn der Verhandlung. Kurz darauf zog ihre Anwältin dennoch ihren Antrag zurück. Einer Aussage der Angeklagten stand damit nichts mehr im Weg.

Schlaftabletten im Tee

Als die Angeklagte aussagte, wurde deutlich, welches Drama sich am Abend des 12. September 2016 in Lindau abgespielt hatte. Als sie berichtete, wie sie ihrer Tochter zwei Schlaftabletten in den Tee gemischt hatte, und ihr dann ein Kissen aufs Gesicht drückte, wurde es im Gerichtssaal plötzlich ganz still. „Was ist dann passiert?“, fragte Richter Schatz. „Sie ist aufgewacht“, antwortete die Angeklagte nach eine schier endlosen Pause. Doch sie habe das Kissen weiter aufs Gesicht des Mädchens gedrückt und gedacht: „Wir gehen zu Papa.“

Zwei Monate vor der Tat hatte sich der Lebensgefährte der Angeklagten — und Vater des Mädchens — mit Schlaftabletten das Leben genommen. Dessen Tod hatte die Angeklagte offenbar schwer getroffen. Einen großen Teil ihrer Aussage berichtete sie von der besonderen Beziehung, die sie zu ihrem Partner gehabt hatte.

Der Rest der Familie war von dieser Beziehung allerdings nicht begeistert. Die ältere Tochter, die ebenfalls aussagte, sprach davon, dass ihre Mutter dem Mann verfallen gewesen sei. „Sie hätte alles für ihn gemacht.“

Plastiktüte über dem Kopf

Als ihre Tochter tot war, versuchte die Angeklagte, sich selbst umzubringen, indem sie jede Menge Schlaftabletten schluckte und sich drei in Rum getränkte Tampons einführte. „Das letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ich mir eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hab.“

Wieder aufgewacht ist die Frau mehr als einen Tag später im Krankenhaus. Ihre ältere Tochter, hatte, als sie die Mutter einen Tag lang nicht erreicht hatte, am nächsten Morgen Schule und Arbeitgeber angerufen, die daraufhin die Polizei riefen.

Die Rettungskräfte konnten die Angeklagte wiederbeleben, sie kam am 15. September 2016 in Untersuchungshaft. Seit Mitte Februar 2017 ist sie frei, befand sich aber immer wieder längere Zeit in stationärer Behandlung.

Mittlerweile ist sie umgezogen und arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb, um sich abzulenken. Am vergangenen Mittwoch hatte sie wegen der anstehenden Verhandlung einen Zusammenbruch und war bis jetzt in der geschlossenen Psychiatrie.

