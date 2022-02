Lindauerin Linn Bauer fährt auf das Podest

Zahlreiche Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer haben das Westallgäu bei der alpinen allgäuweiten Rennserie Reischmann-Cup vertreten, darunter fünf Lindauer. Sie kehrten laut Mitteilung erfolgreich mit vier Pokalen zurück: Benno Ullrich (SC Scheidegg) gewann den Slalomcross, Johannes Waltner (SC Steibis-Aach) wurde Zweiter im Riesenslalomcross. Ramona Baldauf (TSV Niederstaufen) und Linn Bauer (SCB Lindau) wurden jeweils Dritte.

Der erste Reischmann-Cup fand Anfang Januar am Fellhorn statt und musste aufgrund eines Sturm ohne Wertung abgebrochen werden. Die Spannung war groß, als es nun am Wochenende für die besten Allgäuer Nachwuchsfahrer in Balderschwang in zwei anspruchsvolle Crossläufe ging. Für viele Nachwuchssportler war es das erste Rennen nach fast zweijähriger Wettkampfpause. Ausgerichtet wurde der Wettkampf von der RG Burig Mindelheim.

Am ersten Tag wurde ein Riesentorlaufcross gefahren. Im Lauf waren drei Bodenwellen, eine Schanze und zwei langgezogene Dreifachtore zu bezwingen. Direkt nach dem steilen Starthang gab es einen Rhythmuswechsel, der laut Mitteilung hoch angefahren werden musste, um die folgenden Wellen zu überstehen. Die Jahrgänge 2012 und 2011 starteten das erste Mal überregional. Ramona Baldauf wurde in der U10 Dritte, Martha Straub (TSV Heimenkirch) Zehnte. Ab Jahrgang 2011 wurden zwei Durchgänge gefahren. Linn Bauer vom SCB Lindau erreichte in der U11 als Dritte das Podest. Maya Mund (ESV Lindau) wurde Siebte und Leni Straub (TSV Heimenkirch) erreichte Rang neun. Bei den Jungs fuhr SCB-Lindau-Zugang Christian Hapurne auf den zehnten Platz, Felix Caprano (SCB Lindau) erreichte Rang 17. In der U12 sammelte Charlotte Tschada (SCB Lindau) als Elfte Punkte.

Der Nebel machte die Bedingungen am zweiten Tag für den Slalomcross etwas schwieriger. Der Lauf mit Flaggen- und Snowboardtoren überwand ebenfalls die Wellen und die Schanze. Benno Ullrich war in beiden Durchgängen der Schnellste in der U11 und gewann seine Altersklasse. Ramona Baldauf (U10) und Johannes Waltner (U12) verpassten als Vierte knapp das Podest, Martha Straub verbesserte sich in der U10 auf Rang acht. In der U11 wurden Leni Straub, Maya Mund und Linn Bauer Siebte, Achte und Neunte. Christian Hapurne erreichte Rang 13 und Felix Caprano Platz 16.

Die Rennen in Balderschwang wurden auch als Ziener-Kids-Cross gewertet. In dieser nationalen Rennserie werden die bundesweit besten Nachwuchsfahrer für den deutschen Schülercup ermittelt – es folgen noch zwei Rennen in Mittenwald. Der nächste Reischmann-Cup ist am Sonntag, 13. Februar.

Am kommenden Wochenende starten zudem auch die Sport&Ski-Hörburger-Kreiscups: Am Samstag sind zunächst die Kinder an der Reihe, am Sonntag starten die Schüler und Erwachsene. Die Meldung erfolgt laut Mitteilung über die jeweiligen Skivereine.