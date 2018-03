Lindauerin Lea Bauer verfehlt knapp das Podest

Am Reithlift hat das dritte von sechs Rennen der alpinen Allgäurennserie für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren stattgefunden. Normalerweise ist die Kulisse vor dem Schloss Neuschwanstein malerisch, doch am Renntag war aufgrund des Nebels vom Schloss nichts zu sehen. Die Sicht zwischen den Riesentorlauftoren reichte nur zwei bis fünf Tore weit und blieb über das gesamte Rennen schlecht, sodass vergleichbare Bedingungen für die 104 gemeldeten Läufer bestanden.

Der SC Halblech richtete in dem relativ flachen Gelände einen runden und regelmäßig gesteckten Riesentorlauf mit 22 Richtungswechseln aus.

In der Klasse U10 weiblich verfehlte Lea Bauer (SCB Lindau) um nur sechs Hundertstelsekunden das Siegerpodest und wurde Vierte. Auch in der Gesamtwertung des Reischmann Cup liegt Lea Bauer nach drei Rennen auf Rang vier. Ihre Kaderkollegin Sophia Fäßler (TSV Stiefenhofen) erreichte am Tegelberg den achten Platz.

Am erfolgreichsten war der Regionalkader Westallgäu in der Klasse U11: Fenja Jauch (TSV Gestratz) stand als Dritte auch das dritte Mal auf dem Podest und liegt in der Gesamtwertung aussichtsreich auf Platz zwei.

Ordentliche Platzierungen

Hannah-Sophie Tschada (SCB Lindau) wurde Elfte und liegt insgesamt auf Rang sechs. Magnus Fäßler (SC Scheidegg) erreichte im Riesentorlauf den vierten Platz, den er auch in der Gesamtwertung hält. Im ältesten Jahrgang U12 erreichte Giulia Stolze (SCB Lindau) den zwölften Platz, in der Gesamtwertung liegt sie aktuell auf Rang 15. Nächstes Wochenende stehen in Thalkirchdorf und am Hündle bereits die nächsten Reischman-Cup-Rennen an. Dort werden zwei Cross-Rennen gestartet, das heißt, dass auch Hindernisse wie Schanzen, Steilkurven oder Wellen zu bewältigen sind. Wenn Schnee und Wetter mitspielen, wird das Finale eine Woche später als Parallelslalom in Riezlern ausgetragen.