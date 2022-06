Lindauerin Kim Bürge steigt mit Deutschlands U18-Frauen ab

Ihre Weltmeisterschaftspremiere ist für Kim Bürge vom EV Lindau nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Mit den U18-Eishockeyfrauen Deutschlands ist sie in die Division IA abgestiegen. Entscheidend waren zwei Niederlagen in der Abstiegsrunde gegen die Schweiz.

Dabei war der Start positiv. Die deutschen U18-Frauen starteten in Madision im US-Bundesstaat Wisconsin vor 250 Zuschauern mit einem 1:0-Erfolg gegen die Schweiz. In den weiteren zwei Spielen in der Gruppe B kassierte Deutschland allerdings eine Packung. Sowohl gegen Gruppensieger Tschechien als auch gegen die Slowakei gab es eine 2:6-Niederlage. Deutschland landete aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf dem vierten und letzten Gruppenplatz.

Zwei Niederlagen gegen die Schweiz

Somit mussten die Deutschen um Bürge in die Abstiegsrunde, in der sie nach zwei Pleiten gegen die Schweiz (0:1, 3:7) in die Division IA abgestiegen sind.