Lindauer zittern sich zum Klassenerhalt

Mit einem „Humba Humba Tätärä“ haben sich die Handballer des TSV Lindau von ihren Fans in die Spielpause verabschiedet. In der kommenden Saison dürfen sie erneut in der Bezirkslasse antreten – dank erfolgreicher Relegationsspiele gegen Söflingen und den HC Hard. Spannender wäre es aber wohl kaum gegangen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Ganze acht Siebenmeter hatte der Lindauer Torhüter im ersten der beiden Relegationsspiele gegen die TSG Söflingen 3 abzuwehren. Und obwohl es ihm gelang, vier davon zu entschärfen, fühlten sich die Lindauer von den Unparteiischen ungerecht behandelt. „Den Lindauern wurde über sechzig Minuten kein einziger Strafwurf zugesprochen, obwohl die Fouls der Söflinger teilweise heftiger waren, als die der Gastgeber“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung. Abgesehen davon sahen die 150 Zuschauer in der Aeschacher Dreifachturnhalle ein hartes Handballspiel aus Augenhöhe. Am Ende zogen die Lindauer das Tempo an und profitierten von Fehlwürfen und technischen Fehlern der Söflinger. 22:19 lautete der Endstand.

„Eines der brutalsten Handballspiele der Saison“ sahen die 200 Zuschauer, darunter 70 mitgereiste Lindauer eine Woche später beim HC Hard, heißt es in der Mitteilung weiter. Da die Harder ebenfalls ihr Spiel gegen Söflingen mit 24:25 gewannen, reichte den Lindauern ein Unentschieden um die Klasse zu halten. Doch an dieses Ergebnis war nach dem Anpfiff der ersten Hälfte noch gar nicht zu denken. 4:8 stand es nach 20 Minuten. Die Lindauer erhöhten daraufhin das Tempo und machten Punkte gut. 15 Sekunden vor Schluss stand es unentschieden. Hard war am Ball, doch bevor die Österreicher abschließen konnten, wurden sie von der Schlusssirene unterbrochen. Den von den Unparteiischen zugesprochene Freiwurf konnten sie nicht im Lindauer Tor unterbringen und so endete diese zum Schluss für alle Zuschauer unerträglich spannende Partie mit 21:21. Nach dem Schlusspfiff brachen bei den Inselstädtern sämtliche Dämme. Man lag sich in den Armen und feierte den Klassenerhalt.