Lindauer Zeughaus zeigt Malerei von Katya Dronova

Das Zeughaus Lindau und das Kulturamt Lindau laden für kommenden Sonntag, 2. September, von 18 bis 22 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ ins Zeughaus ein. Präsentiert werden Arbeiten der Moskauer Malerin Katya Dronova, die seit sechs Jahren in Lindau lebt und arbeitet. Die Künstlerin wird bei der Eröffnung anwesend sein, und eine Live-Band wird den Abend musikalisch begleiten, heißt es in einer Ankündigung.

Katya Dronova (*1979) hat klassische Malerei am Surikov-Institut in Moskau studiert und an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen. Ihre Werke befinden sich in privaten Sammlungen im In- und Ausland. Die Malerin arbeitet vor allem in Öl auf Leinwand und interessiert sich für die Ergründung der Psyche von allem, was lebt. Sie erkundet, wie Licht, Schatten und Farbe auf uns wirken – sowohl vor als auch hinter der Leinwand.

Für die Ausstellung im Zeughaus hat die Künstlerin drei Themenbereiche ausgewählt: Mit dem Ausstellungstitel spielt sie auf das unbemerkte Beobachten von Kindern an und die malerischen Versuche, Momentaufnahmen nachdenklicher Statik und der inneren Konzentration der Figuren im Bild festzuhalten. Auch das Wesen der Früchte erkundet Katya Dronova, indem sie in deren Innerstes blickt, um etwas über die Geheimnisse zu erfahren, die sich unter der robusten Schale verbergen. Eine weitere Bilderserie beschäftigt sich mit dem Thema der Stille, zu dem die Künstlerin sich unter anderem im Strandbad Eichwald hat inspirieren lassen: Das melancholische Schweigen der Badeanlagen nach der Sommersaison, die Ruhe des Wassers und die Spiegelungen im See haben die Künstlerin in den Bann gezogen.

Nachdem das Stadtmuseum im Cavazzen in diesem Herbst wegen der bevorstehenden Sanierung nicht mehr für eine Ausstellung zur Verfügung steht, haben sich die Verantwortlichen des Zeughauses Lindau zu einer Kooperation mit dem Kulturamt Lindau bereiterklärt und ihre Räume zur Verfügung gestellt.