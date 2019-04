Lindauer Zeughaus feiert Eröffnungsfest

„Hurra, die Zeughaussaison geht wieder los“ steht auf der Homepage des Zeughausvereins. Und „wir feiern das Leben, die Musik, die guten Gespräche, das Essen – auf einem von Lindaus schönsten Plätzen.“ Mit welchen Künstlern sie das Leben feiern steht im „Zeughausgeflüster“. So heißt das Programm des Zeughausvereins.

Das Duo George Nussbaumer und Philipp Lingg am Samstag, 27. April, ist schon lange ausverkauft. Aber am Sonntag, 28. April, geht es dafür für alle weiter, mit dem Eröffnungsfest ab 15 Uhr bei freiem Eintritt. Die Eröffnungsband heißt „Nicht von schlechten Eltern“: Benny Spähn und Chris Matheis von „Dexico“ interpretieren Klassiker und Raritäten der Rockgeschichte.

„Wir sind ein komplett ehrenamtlicher Haufen. Das zeichnet uns sicher aus“, beschreibt der Vorsitzende Stefan Fürhaupter den Verein Zeughaus Lindau. „Wir holen Künstler, auf die wir Lust haben, die uns gefallen und setzen darauf, dass wir mit ihnen auch andere Leute überzeugen.“ Wie gut ihnen das gelingt ist leicht daran zu erkennen, dass bereits zum Start in die neue Saison zwei Veranstaltungen (George Nussbaumer und am 18. Mai Maxi Schafroth) ausverkauft sind.

Künstler sind begeistert

„Alle profitieren davon: das Publikum und wir, weil wir tolle Bands und Künstler zu hören und zu sehen bekommen, die sonst nur Bühnen in größeren Städten bespielen“, sagt Fürhaupter und ergänzt: „Und die Musiker oder Schauspieler, die immer sehr angetan sind, wenn sie das Zeughaus zum ersten Mal sehen, die tolle Akustik und das begeisterungsfähige Zeughauspublikum erleben.“ Führhaupter, bekennender Konzertjunkie, ist bundesweit und darüber hinaus auf Konzerten unterwegs: „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass wir mit dem Zeughaus und mit unserem Programm keinen Vergleich scheuen müssen.“

Im Mai erfreut zuerst die Lindauer Theatergruppe „Podium 84“ mit „Top Dogs“. Es geht in dieser Theaterproduktion nicht um Underdogs, sondern um Spitzenmanager, die im Zuge global bedingter Umstrukturierungen entlassen wurden und sich in einem Outplacement-Büro zusammengefunden haben. Lachend, bestens unterhalten, aber auch beklommen soll das Publikum begreifen: Da ist etwas faul, da bahnt sich weltweit ein ziemlich wölfischer Kapitalismus seinen Weg. Am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr ist Premiere, weitere Aufführungen am Freitag, Samstag und Sonntag, 10. bis 12. Mai.

Offenes Chorangebot

Im Kleinen Zeughaus geht es am Freitag, 17. Mai um 20 Uhr weiter: Songcircle mit Robert Pakleppa ist ein offenes Chorangebot ohne Verpflichtung. Ohne Noten, dafür mit viel Singbegeisterung werden gemeinsam Pop-, Rock- und Folksongs in mehrstimmigen Chorarrangements gelernt und gesungen.

Die Berliner Liedermacherin Dota ist im März mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden. „Da hatten wir sie lange schon gebucht“, freut sich Führhaupter, der sich überhaupt sehr auf sein „persönliches Zeughausgeflüster-Highlight“ freue. Dota ist auf „Freiheit Tour“ und gastiert am Freitag 31. Mai 20 Uhr im Zeughaus. Sie spannt einen inhaltlich wie musikalisch abwechslungsreichen Bogen über geheimnisvolle, verspielte Arrangements, ohrwurmige Melodien und raffinierte Harmonien.

Zwei Wochen später, am Samstag 15. Juni um 20 Uhr will Jess Jochimsen, feingeistiger Kabarettist und poetischer Autor, im Zeughaus nachdenken. Sein Programm „Heute wegen gestern geschlossen“ ist ein Plädoyer für mehr Offenheit. Mit Urlaubsdias, Gute-Nacht-Geschichten und Schlafliedern für Menschen, die nicht ins Bett wollen. Zumindest nicht alleine.

Kritikerlieblinge im Zeughaus

„Werner Specht war der erste Künstler, der im Zeughaus aufgetreten ist“, erzählt Führhaupter. Und dieser „gute alte Freund“ kommt am Samstag, 22. Juni um 20 Uhr mit seiner Band Westwind und seiner „Liederstraße“ ins Zeughaus. Der Westallgäuer Maler, Poet und Liedermacher begeistert seit über 30 Jahren mit feinen und hintergründigen Beobachtungen und bestem alemannischen Humor.

„Wayne Graham“, das sind die Brüder Hayden und Kenny Miles aus Kentucky, die sonst nur in Großstädten spielen. Ihre Musik liegt zwischen J.J. Cale und The Band, zartem Blues und schwelendem Folk-Rock. Ihre Tour „Joy“ wird vom legendären Musikmagazin The Rollingstone präsentiert. Sie rocken am Freitag, 28. Juni um 20 Uhr das Zeughaus und sind auch eines der Führhaupter-Highlights. „Wir sind überglücklich die Kritikerlieblinge des letzten Jahres auf unsere Bühne zu bringen“, sagt er und freut sich über die schöne Bandbreite an Künstlern, die im ersten Halbjahr auf der Bühne im Zeughaus stehen wird. „Von Werner Specht bis Dota: für älteres Stammpublikum bis zu jungem Blut, ist für jedes Alter etwas dabei.“