„Lindauer Zeitung“ verlost Meet and Greet mit den EV Lindau Islanders

Die EV Lindau Islanders wollen im Heimspiel am Freitag, 14.Februar, 19.30 Uhr gegen die Starbulls Rosenheim einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs machen. Sie möchten beim Spiel dabei sein und zuvor etwas über den EV Lindau erfahren? Die „Lindauer Zeitung“ verlost viermal zwei Karten zum Spiel und einem Meet and Greet mit den Vereinsverantwortlichen. Rund eine Stunde vor Spielbeginn laden die Islanders zu einem Treffen im VIP-Raum und geben Einblicke in die Geschichte und die Arbeit des EV Lindau.

Wer daran teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Islanders“ an sport@schwaebische.de und nennt als Lösungswort das Gründungsjahr des EV Lindau. Die Gewinner werden benachrichtigt.