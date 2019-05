Lindauer Zeitung sucht Farbfotos vom Pfingsthochwasser

Die Lindauer Zeitung sucht Fotos vom Pfingsthochwasser 1999. Die Redaktion hofft, dass Leser mit Farbbildern helfen können.

Als der Bodensee an Pfingsten 1999 die Lindauer Insel überschwemmte, war die Zeitungswelt noch schwarz-weiß. Deshalb gibt es im LZ-Archiv keine farbigen Bilder dieses Ereignisses. Für die Berichterstattung in einer inzwischen auch in der Zeitung farbigen Welt hofft die LZ-Redaktion deshalb Fotos der Leser. Wer solche Fotos hat und sie der LZ zur Verfügung stellen mag, sollte sie am besten einscannen und per E-Mail an die Lindauer Zeitung schicken. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann Bilder auch vorbeibringen, damit die Redaktion sie digitalisiert. Die Geschäftsstelle der Lindauer Zeitung im Inselgraben 2 ist an Werktagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wichtig: Nach Möglichkeit sollten Sie den Namen des Fotografen angeben und kurz dazu schreiben, wer und was auf dem Bild zu sehen sind.