Lindauer zeigen „Ein Herz für Kinder“

Eigentlich hatten Martin Hummel und seine Schwester Petra Nowack ihr Herz aus dem Garten zur Hafenweihnacht aus ganz eigennützigen Gründen mitgebracht. Denn in der Zeit der Hafenweihnacht könne sie das Herz, das normalerweise im Garten leuchtet, gar nicht genießen, also haben sie es kurzerhand mit an den Hafen gebracht. Mit durchschlagendem Erfolg, denn permanent herrscht da ein dichtes Gedränge.

So war dieses Motiv vermutlich das meist fotografierte der gesamten Hafenweihnacht. So kam den beiden der Gedanke, eine Spendenbox dazuzustellen mit der Bitte, einen kleinen Obulus als Dank für dieses Motiv einzuwerfen. Der wiederum geht, dem Motiv entsprechend, an die Aktion „Ein Herz für Kinder“.

„Wir spenden seit Jahren für Aktionen, die Kindern zugute kommen“, erzählt Martin Hummel und ist begeistert, wie toll diese Idee von den Besuchern aufgenommen wurde. Fast ärgerlich, dass die Box erst zum dritten Hafenweihnachtswochenende ihren Weg zum Herz gefunden hatte, aber trotzdem sind insgesamt 1000 Euro zusammengekommen, die Martin und seine Schwester Petra nun an „Ein Herz für Kinder“ überweisen können. Und für nächstes Jahr wissen sie, die Box steht von Anfang an beim Herz, dann wieder für eine gute Sache für Kinder.