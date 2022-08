Lindauer Zaubernacht kommt wieder

Darauf haben viele gewartet: Die Lindauer Zaubernacht geht in die nächste Runde. Die Zauberfreunde Bodensee präsentieren am Freitag, 23., und Samstag 24. September, in zwei Vorstellungen die achte Ausgabe der Lindauer Zaubernacht. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr und Saalöffnung gegen 19.30 Uhr.

Die seit über 25 Jahren existierende Truppe von Zauberkünstlern aus der Region verspricht eine Mischung aus Magie, Illusion, Comedy und interaktiver Zauberkunst. Es gibt in der Nacht nicht nur neue Künstler, sondern auch einen neue Location: Erstmalig finden die Vorstellungen im Sparkassensaal in der Bregenzer Straße statt.

Thomas Röhl, der Vorsitzende des Magischen Zirkels Lindau, auch bekannt als Zauberkünstler Thomaselli, verspricht eine vielseitige Gala, bei der sowohl ungläubiges Staunen als auch herzhaftes Lachen geradezu programmiert sind, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben Zauberer Thomaselli werden sowohl der Lindauer Zauberkünstler Goldini alias Andreas Goldbeck als auch Martin Hattenberger aus Friedrichshafen und Johnny Focus aus Weingarten sowie als „Special Guest“ Nikolai Striebel aus Reutlingen mitwirken.

Nikolai Striebel ist frisch gebackener Deutscher Meister in der Sparte Manipulation und wird unter anderem auch seine preisgekürte Meisterschaftsnummer zeigen.