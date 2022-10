Lindauer Zauberkünstler bekamen Verstärkung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Überraschung in der Lindauer Zaubernacht Ende September: Nachdem dort der aus Friedrichshafen stammende Zauberkünstler Martin Hattenberger aufgetreten war, wurde dem überraschten Publikum eröffnet, dass dieses soeben Zeuge einer Aufnahmeprüfung in den magischen Zirkel von Deutschland war. Aus Anlass der Lindauer Zaubernacht stellte sich Martin Hattenberger bereits zuvor einer dreiköpfigen Jury unter Vorsitz des Präsidenten des Magischen Zirkels von Deutschland, Eberhard Riese aus Stuttgart. Schon dort überzeugte er die Jury durch profundes Fachwissen, gekonnte Fingerfertigkeit und zwei Zauberroutinen mit Münzen und Spielkarten. Den geforderten praktischen Teil in Form zweier Zauberroutinen absolvierte Martin Hattenberger dann in der abendlichen Gala zusammen mit den Lindauer Zauberkünstler-Kollegen Goldini (Andreas Goldbeck) und Thomaselli (Thomas Röhl) sowie den eingeladenen externen Künstlern Nikolai Striebel und Topas (Thomas Fröschle), die gemeinsam eine höchst unterhaltsame Gala aus dem Hut zauberten (die LZ berichtete). Weitere Lindauer Zauberkollegen sorgten für Regie, Licht, Ton sowie optische Highlights (Kurt Waiden alias Gimmicks) oder Close-up-Zauberei im Foyer (Andreas Bader alias Jonny Focus).

Martin Hattenberger erhielt schließlich aus der Hand von Thomas Röhl, des Vorsitzenden des Magischen Zirkels Lindau (auch genannt Zauberfreunde Bodensee), die Urkunde für die mit „sehr gutem Erfolg“ bestandene Prüfung. Die Lindauer Zauberer freuen sich sehr über diese Verstärkung. Martin Hattenberger ist im wirklichen Leben Journalist beim SWR in Friedrichshafen und Familienvater. Die Zauberfreunde Bodensee treffen sich jeden letzten Dienstag im Monat, um gemeinsam zu fachsimpeln, zu üben und neue Projekte zu planen, wobei ernsthaft Interessierte gerne eingeladen sind, dazu zu stoßen. Kontakt: Thomas Röhl, www.thomaselli.de