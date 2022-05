Lindauer wollen wieder laufen und walken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Lauf- und Walkingtreff des TV Reutin ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Viele Walker/innen und Läufer/innen nutzen auch in diesem Jahr das kostenlose und nicht an eine Vereinsmitgliedschaft gebundene Angebot des TV Reutin, um sich fit zu halten oder fit zu werden, nette Leute zu treffen und die schöne Lindauer Landschaft zu genießen. Die Lauftreffbetreuer kennen viele tolle Strecken in und um Lindau. So ist der Lauftreff nicht nur ein Ort, um sich in geselliger Runde fit zu halten, sondern um auch tolle und oft neue Strecken zu laufen.

Am Dienstag startet man um 9 Uhr ab der Therme Lindau entlang des schönen Bodenseeufers Richtung Lochau. Der Mittwochslauftreff beginnt um 18.30 Uhr an der Lauftreffhütte im Motzacher Wald.

Gelaufen oder gewalkt wird jeweils eine Stunde. Für die verschiedenen Leistungsklassen, vom Einsteiger bis zum ambitionierten Walker oder Läufer, stehen insgesamt 15 Gruppenbetreuer/innen zur Verfügung.

Der Lauftreff freut sich immer, wenn neue Teilnehmer/innen dazukommen, egal ob Anfänger oder alter Hase, jung oder alt. Weitergehende Informationen über den Lauftreff kann man im Internet unter www.lauftreff-lindau.de ersehen.