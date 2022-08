Lindauer Wasserwacht befreit Segler aus misslicher Lage

Zwischen der Lindauer Insel und dem Rheindamm ist am Mittwochnachmittag ein Segelboot mit drei Personen an Bord in Bedrängnis geraten. Wie die Wasserwacht in einer Pressemitteilung schreibt, hatte sich die Antriebswelle des Innenbordmotors gelöst und die Ruderanlage blockiert. Somit war das Boot gänzlich manövrierunfähig und die Mannschaft drohte in Seenot zu geraten, da sie sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen konnten.

Die Wasserschutzpolizei Lindau zog daher die Wasserwacht zur Unterstützung hinzu.

Die ehrenamtlichen Wasserretter der Wasserwacht Ortsgruppe Lindau tauchten mit ABC-Ausrüstung und konnten die Welle soweit nach vorn schieben und sichern, dass sie nicht mehr das Ruder blockierte, was wiederum einen sicheren Schlepp ermöglichte, heißt es weiter.

Da der Kran im Lindauer Segelhafen aufgrund Wartungsarbeiten nicht einsatzfähig war, wurde die Segelyacht nach Hard in den Hafen geschleppt. Nach etwa dreieinhalb Stunden waren unsere Helfer wieder eingerückt und hatten die Einsatzbereitschaft erneut hergestellt.