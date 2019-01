Lindauer Wasserschutzpolizisten befreien Schwan aus Notlage

Die Wasserschutzpolizei musste am Mittwochvormittag zu einem „Seenotrettungseinsatz“ der besonderen Art im Kleinen See ausrücken: Ein Schwan hatte sich in einer Leine verfangen, die zwischen dem Bootssteg und einer Ankerboje verbunden war. Selbständig konnte er sich nicht mehr befreien, da die Leine bereits um den Flügel und den Schwimmfuß gewickelt war. Da der Zugang zu dem Bootssteg versperrt war, kamen zwei Mitarbeiterinnen einer Tierarztpraxis nicht an das Tier heran. Als ein Schlüssel durch die Polizei organisiert worden war, konnte die Leine zwar vom Steg gelöst werden, das Tier hing aber immer noch an der Boje fest, die fünf Meter vom Steg entfernt war. Schließlich rückte die Wasserschutzpolizei Lindau mit dem Schlauchboot an und kam zu Hilfe. Die Beamten befreiten das entkräftete Tier aus seiner misslichen Lage und übergaben es an die Tierarztpraxis. Foto: Wapo