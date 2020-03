Lindauer Vereinsmusiker Sigurd Sauer droht die Obdachlosigkeit

Sigurd Sauer ist schlanker geworden seit seine Frau Else gestorben ist. Die charakteristisch langen Haare sind kürzer. Alteingesessene Lindauer hätten den sonst so bekannten Einheimischen wohl nicht direkt erkannt. Sorgenfalten auf seiner Stirn lassen erahnen, was Sauer gerade durchmacht: Er ist verzweifelt auf der Suche nach einer Wohnung in Lindau - am besten auf der Insel. Noch wohnt der 81-Jährige In der Grub. Doch der neue Eigentümer des Gebäudes baut um. Sauer und eine Nachbarin sind die letzten Bewohner, die noch dort wohnen. Ende März müssen sie ausgezogen sein.

Sauer lebt seit zwei Jahren allein. Nach knapp fünfzig Jahren Ehe ist seine Frau Else an Krebs gestorben. Sie kannten sich schon seit ihrer Schulzeit. Plötzlich auf sich allein gestellt zu sein, war anfangs nicht leicht für den Künstler. Und jetzt muss er mit 81 Jahren auch noch seine Wohnung verlassen.

Sein Lächeln hat Sauer dennoch behalten. Er erzählt von seinem Leben in Lindau und von Konzertreisen durch die Welt und zeigt alte Fotos der Sängerin Zarah Leander, die er auf ihren Konzerten begleitet hat. Sein Leben lang schon macht er Musik. Auch im Musikverein Reutin, wo er 15 Jahre lang Dirigent war.

Mit fünf Jahren lernt er Blockflöte, ein Jahr später bekommt er Klavierunterricht vom Vater. Als Zwölfjähriger beherrscht er zudem Geige und Akkordeon. Seine musikalischen Anfänge macht er in der Musikkapelle des Vaters, bis er als jüngster Musiker im Lindauer Kurorchester mitwirkt. 1954 beginnt er, Musik zu studieren. Nach der Staatsprüfung zum Musiklehrer gibt er aber nicht nur Musikunterricht, sondern arbeitet in Musikkapellen, Ensembles und Orchestern. „Ich war einer der Ersten, die E-Bass gespielt haben“, erinnert er sich. Sauer ist vielseitig begabt: Neben Bass spielt er Akkordeon, Keyboard, Klarinette und Geige. Außerdem komponierte und dirigierte er. Benannt hat ihn sein Vater Oscar, der selbst Musiker war, nach der von Edvard Grieg komponierten Bühnenmusik zu „Sigurd Jorsalfar“. Als Berufsmusiker war Sigurd Sauer immer glücklich, auch wenn er jetzt keine große Rente bekommt.

Sein Arzt riet ihm, auch im hohen Alter weiterhin zu musizieren, weil er sonst Arthrose bekäme. Daher spielt er seit über einem Jahrzehnt ehrenamtlich auf dem Klavier oder auf dem Akkordeon für die Bewohner des Heilig-Geist-Spitals. Das ist aber nur einer von vielen Gründen, weswegen Sauer auf der Insel bleiben möchte. Zum einen isst er im Spital auch zu Mittag. Außerdem sind seine Ärzte auf der Insel und als Mitglied im Förderverein Römerbad würde er gern in der Nähe bleiben. Wichtig ist dem Musiker auch, dass er sein Klavier in eine neue Wohnung mitnehmen kann.

Bis jetzt blieb seine Wohnungssuche erfolglos. Hürden waren vor allem Treppen und der nötige Platz für sein Klavier. Sauer hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: „Da wo kein Weg mehr ist, da ist des Wegs Beginn.“

Gaby Brensing ist Stellvertretende Vorsitzende des Integrationsbeirats im Landkreis Lindau und versucht, Sigurd Sauer bei seiner Wohnungssuche zu unterstützen. „Er versorgt sich komplett selbst“, sagt Brensing. Sie freut sich, dass Sauer noch so tatkräftig ist und appelliert an die Lindauer, einem engagierten Bürger zu einer Wohnung zu verhelfen. „Vielleicht haben Leute, die ihn noch kennen, eine bezahlbare Wohnung für ihn.“ Momentan zahlt er für seine knapp 70 Quadratmeter 550 Euro Miete. Ende März muss er da raus. Wo er dann wohnen soll, weiß niemand. Sicher ist nur: Er wird weiterhin täglich im Hospital musizieren, um den Bewohnern eine Freude zu bereiten.