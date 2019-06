Lindauer Veit Hemmeter segelt auf Rang zwei

27 Mannschaften sind am Wochenende bei der zweiten Station der Lake Constance Battle, der Segel-Bodenseemeisterschaft 2019 der J70-Klasse, seit ihrer Einführung 2012 eine der beliebtesten Bootsklassen im Segelsport, in Kreuzlingen gesegelt. Einen klaren Sieg fuhr dabei das Team Seger vom Thunersee ein. Der Lindauer Veit Hemmeter segelte mit seinem Team auf den zweiten Rang.

Auf dem zweiten Rang mit sechs Punkten Rückstand folgte das Team Veit Hemmeter vom Bayerischen Yachtclub (GER 1318). Auf Rang drei mit neun Punkten Rückstand segelte das Team Conrad Rebholz vom Württembergischen Yachtclub (GER 715).

Die Windbedingungen in der Kreuzlinger Bucht waren von Beginn an anspruchsvoll. Am Samstag konnte kurz vor 11 Uhr mit herrlichem Westwind bis zu fünf Windstärken gestartet werden. Team Julian Flessati vom Regattaclub Bodensee (SUI 287) entschied die erste Wettfahrt für sich. Bei konstantem Westwind folgte die zweite Wettfahrt. Dieser Laufsieg ging an das Team Rebholz. Bei der dritten Wettfahrt flaute der Westwind ab und war mit Winddrehern und Flauten durchsetzt. Der Lindauer Veit Hemmeter kam mit diesen dynamischen Verhältnissen am besten zurecht und segelte als erster ins Ziel. Eine weitere Wettfahrt musste wegen des einschlafenden Windes abgebrochen werden. Dann hieß es erst einmal abwarten, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Völlig unerwartet etablierte sich dann ein leichter Ostwind, der eine abgekürzte vierte Wettfahrt ermöglichte. Der Sieg ging an das Team Stefan Seger, das dann im Zwischenklassement am Samstagabend mit einem ersten, zwei zweiten und einem vierten Platz als Streichresultat an der Spitze der Rangliste lag. Während des Abendessens im Clubhaus des Yacht-Clubs Kreuzlingen ging die Sturmwarnung los. Die Segler wurden durch die Wettfahrtleiterin aufgefordert, die Festmacherleinen ihrer Boote im Hafen zu überprüfen. Das hereinbrechende Unwetter führte aber zu keinen Schäden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Sonntagmorgen begann mit Wolken und gelegentlichen Regenschauern aber auch mit zwei Windstärken Westwind. Die Wettfahrtleitung war frühzeitig auf dem Wasser und die Regattabahn mit den GPS gesteuerten Roboter Bojen schnell ausgelegt, so dass pünktlich um 9 Uhr gestartet werden konnte. Die leicht drehenden Winde kamen dem Team vom Segelclub Enge mit Christian Sprecher, Pascal Abegg und Claudio Walker entgegen und brachten auch den Zürichern einen Laufsieg. Das punktemäßig führende Team vom Regattaclub Oberhofen mit Skipper Stefan Seger ersegelte mit einem neunten Rang sein Streichresultat und verteidigte damit die Gesamtführung. Eine weitere Wettfahrt wurde auf halber Distanz wegen Flaute abgebrochen.

Die weiteren „Battles“ der J70-Bodenseemeisterschaft finden in Bregenz (13.-14. Juli), Friedrichshafen (21.-22. September) und Überlingen (5.-6. Oktober) statt.