Lindauer Unternehmen Chance hat mit Cornelia Fink neue Sozialarbeiterin

Für Rudolf Rock ist schon bald nach seinem Start als Geschäftsführer des Unternehmens Chance klar gewesen: Kaufmännische und Sozialarbeit, die gehören nicht in eine Hand. So hat er sich Anja Gutermann vom Lindauer Kreisjugendring an Bord geholt: Zwei Jahre lang hat die vor allem in der Jugendberufshilfe aktive Sozialpädagogin junge Leute, aber auch Erwachsene betreut und zahlreiche Projekte angestoßen. Nun kehrt sie zum KJR zurück: Sozialwirtin Cornelia Fink ist jetzt ihre Nachfolgerin im Unternehmen Chance.

Eigentlich hat Rock seine Mitarbeiterin fürs Soziale nur „ausgeliehen“, wie Gutermann schildert: Offiziell hat sie im Unternehmen Chance nur eine 50-Prozent-Stelle gehabt. Dabei aber durchaus ein Arbeitspensum gestemmt, das locker dem Doppelten entsprach. „Ich musste erst mal gewisse Grundstrukturen im sozialen Bereich aufbauen“, blickt Gutermann im Gespräch mit der LZ zurück. Hat dabei unter anderem ein Qualitätsmanagement für die Arbeit mit Jugendlichen geschaffen und ein Dokumentationssystem, aber auch viel Netzwerkarbeit mit Schulen, Behörden und anderen Einrichtungen geleistet.

Vier Projekte, die heute im Unternehmen Chance gut etabliert sind, stammen ebenfalls aus Gutermanns Ideenschatz: Das hauswirtschaftliche Projekt sorgt unter anderem dafür, dass sich neben den rund zwei Dutzend eigenen Mitarbeitern heute auch immer wieder Beschäftigte aus umliegenden Firmen mittags im Unternehmen Chance zum Essen treffen. Und weil Salat eben nicht „in der Folie wächst”, hat sich daneben eine Gartenwerkstatt gegründet, die Gesundes fürs Mittagessen selbst anbaut. Wohn- und Talente-Werkstatt sind weitere Projekte. Und dass es im Unternehmen Chance jetzt einen größeren Schulungsraum gibt, das hat auch die Sozialpädagogin angestoßen.

Als äußerst positiv bezeichnet Gutermann es, dass „der Geschäftsführer mich hat immer machen lassen“. Ihren großen Freiraum habe Gutermann vor allem in der fachlichen Arbeit genutzt, sagt die frühere Aufsichtsrätin und heutige „UC-Botschafterin“ Uschi Krieger: „Anja hat immer die Stärken der Betreuten herausgefunden und eingesetzt.“ Denn das Unternehmen Chance ist keineswegs nur ein Gebrauchwarenkaufhaus: „Drei Viertel unserer Arbeit leisten wir in der Eingliederung ins Berufsleben“, wie es Rock formuliert.

Es sind Langzeitarbeitslose, Flüchtlinge, vielfach vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die von Jobcenter, Arbeitsagentur oder Jugendamt ins Unternehmen Chance geschickt werden. Schulverweigerer etwa, die im Unterricht nur stören: „Die kriegen bei uns eine Auszeit, in der sie zum Beispiel ihre handwerklichen Fähigkeiten ausprobieren können – und dann plötzlich zum ersten Mal seit langer Zeit einen Erfolg erleben“, schildert die Sozialpädagogin. Für wichtig hält sie dabei eine „wertschätzende Basis“ und Motivation: „Das gibt den Jugendlichen Auftrieb.“

Angesichts der vielen Arbeit Stellenumfang erhöht

Allerdings hat sie in der letzten Zeit dabei immer wieder Hürden erlebt: „Die Bürokratie in diesem Bereich kann einen schon frustrieren.“ So solle die Jugendberufshilfe oftmals „kurzfristig intervenieren“ – und dann dauere es gefühlt eine Ewigkeit, bis die Finanzierung einer Maßnahme stehe. Und wenn mit dem 21.Geburtstag dann per Gesetz das Jugendamt nicht mehr zuständig ist, „dann sind mir junge Leute, die ich endlich motiviert hatte, plötzlich wieder weggebrochen“, blickt Gutermann mit etwas Wehmut in der Stimme zurück. Krieger weiß sogar von Fällen, die wegen bürokratischer Hürden nicht vom Unternehmen Chance betreut werden durften. Und für zwei Dutzend junger Leute habe es keine Refinanzierung des Aufwands gegeben, berichtet Krieger weiter.

Die Sozialwirtin Cornelia Fink weiß, dass sie mit Gutermanns Nachfolge in große Fußstapfen tritt. Aber sie hat bisher sowohl mit Erwachsenen in Sozialtherapie gearbeitet als auch mit Jugendlichen in einem Berufsförderzentrum. Und aus der Erfahrung mit Gutermanns Arbeit hat Rock ihr einen 85 Prozent-Vertrag gegeben, weil sie auch den Lindenberger Zweig des Unternehmens Chance betreuen soll. Fink ist überzeugt: „Ich werde die Sozialarbeit hier im Sinne von Anja Gutermann weiterführen.“

Und so ganz aus dem Haus ist ihre Vorgängerin ja nicht: Nun wieder voll beim Kreisjugendring engagiert, wird sie zweimal in der Woche den selbst ausgebauten Schulungsraum mit jenen jungen Leuten belegen, die mit der Gripswerkstatt ihren Schulabschluss nachholen.