Lindauer U17-Eishockeyspieler klopfen oben an

165 Kinder und Jugendliche haben in der Saison 2019/2020 bei den EV Lindau Islanders auf dem Eis trainiert. Absoluter Höhepunkt war laut Mitteilung der Lindauer der Gewinn der bayerischen Meisterschaft der U17-Mannschaft. Durch den Titel hat der EVL-Nachwuchs die Chance bekommen, in die Deutsche Nachwuchsliga (DNL) II Süd des Deutschen Eishockey-Bundes aufzusteigen. Die Islanders wollen das Angebot laut Vorstand Bernd Wucher prüfen.

14 EVL-Jugendtrainer, darunter zwei hauptamtliche Nachwuchstrainer, waren bei der Jugendarbeit in der Spielzeit 2019/20 im Einsatz. Stolz ist Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders, etwa über den neu eingerichteten Kraftraum, der dank Unterstützung aus dem EVL-Umfeld binnen kurzer Zeit auf die Beine gestellt werden konnte und rege genutzt wird. „Wir konnten eine richtig gute Möglichkeit für die athletische Weiterentwicklung der Jugendspieler schaffen“, sagt Paul.

Als absolut herausragend kann die abgelaufene Saison der Lindauer U17 in der Jugend-Bayernliga gewertet werden. Nachdem die Mannschaft der Jugendtrainer Sascha Paul und Bernd Wucher – nach verwehrtem Aufstieg zur höchsten bayerischen Jugendspielklasse – am Ende der Vorsaison ungeschlagen Meister der Landesliga geworden war, toppten die Young Islanders diese Leistung und krönten sie ein Jahr später mit dem Titelgewinn in der U17-Bayernliga. „Sie haben bewiesen, dass sie definitiv dazugehören“, freut sich Paul. „Die Jugendlichen haben sehr viel dazugelernt, vor allem im technischen und taktischen Bereich.“ Vier Punkte betrug der Vorsprung des EV Lindau auf den Dauerrivalen Deggendorfer SC. Beide Vereine waren nach ihrer erfolgreichen Saison für die Aufstiegsspiele zur Division II der DNL II Süd gesetzt. Aufgrund der Corona-Krise fielen die Aufstiegsspiele allerdings aus, sodass Lindau erstmals in der Vereinsgeschichte mit einer Nachwuchsmannschaft in der DNL II spielen könnte. Ob die U17-Mannschaft der Islanders aber aufgrund der Veränderungen der Jahrgänge dort auch teilnehmen wird, steht noch nicht fest. „In Zeiten der Corona-Krise müssen die Infrastruktur, die finanziellen Möglichkeiten und die Kaderstärke genau besprochen werden“, sagt Wucher.

Das erste Mal auf der großen Eisfläche spielte die U13 der Young Islanders in der Knaben-Landesliga. „Das war in der Saison 2019/20 ein toller Erfolg. Die Kids waren oben gut dabei“, sagt Paul über den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe 1. Die Lindauer holten 13 Siege aus 20 Spielen und mussten sich nur mit zwei Punkten Rückstand dem ESC Kempten geschlagen geben. Dank der breit aufgestellten U11 wurden immer wieder Spieler aus diesem Jahrgang in die U13 integriert. „Es ist schön zu sehen, wie sich die jungen Spieler weiterentwickelt haben“, freut sich Nachwuchstrainer Sascha Paul über die gute Leistung der von Stephan Jürgens betreuten Mannschaft. Der zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Die Saison sind wir extrem gut gestartet und haben vor Weihnachten einen enormen Lauf hingelegt. Den konnten wir leider nicht durch die Weihnachtspause mitnehmen. Danach lief es ein bisschen durchwachsen“, sagt Jürgens. „Die Niederlagen gegen Augsburg und Sonthofen haben uns wohl die Meisterschaft gekostet.“

Nicht ganz so erfolgreich verlief die Saison für die Lindauer U15 in der Qualifikationsrunde der Schüler-Bayernliga. „Oftmals haben wir uns schwergetan, unsere Fähigkeiten auf dem Eis umzusetzen. Weitere Faktoren waren eine neu zusammengesetzte Mannschaft und ein neuer Trainer. Leider konnten wir den Schwung von den ersten Saisonspielen, wo wir durchaus gute Spiele abgeliefert haben und einzelne große Vereine ärgern konnten, nicht in die Qualifikationsrunde mitnehmen“, sagt Spencer Eckhardt. In der Abschlusstabelle rangierte Lindau, bei einem noch ausstehenden Spiel, mit fünf Punkten auf dem siebten Tabellenrang. Dass die U15 auf keine einfache Spielzeit zurückblickt, weiß auch Sascha Paul. Viele neue Spieler und teilweise Quereinsteiger mussten integriert werden. „Für die Entwicklung der Jugendlichen tat es aber keinen Abbruch, Eishockeyspiele auf gutem Niveau zu absolvieren“, meint Paul dennoch.

In der U11 erhielten die jungen Schützlinge der EV Lindau Islanders die Möglichkeit, an offiziellen Turnieren des Bayrischen Eishockey-Verbands teilzunehmen. „Hier haben wir 30 Kinder am Start und damit unseren stärksten Jahrgang. Die Jungs und Mädchen spielen hier richtig tolle Turniere“, sagt Sascha Paul. Zwei Teams meldeten die Islanders für Turniere im Querfeld oder auf dem abgeteilten Längsfeld der Eishalle. Ziel ist laut Paul in dieser Altersklasse, den Eishockeynachwuchs an das große Spielfeld mit den damit verbundenen längeren Laufwegen heranzuführen.