Enttäuschte Gesichter: Lindauer Open Air U&D hat keinen Standort

Enttäuschte Gesichter vor der Inselhalle am Mittwochabend. Eigentlich hatten sich die Mitglieder des Club Vaudeville dort getroffen, um sich einzusetzen für ein Thema, das ihnen sehr wichtig ist: Das Umsonst-und-Draußen-Festival. Denn noch ist unklar, wo das U&D in diesem Sommer stattfinden kann.

Doch Oberbürgermeisterin Claudia Alfons nahm den Punkt direkt zu Beginn der Stadtratssitzung von der Tagesordnung. Plötzlich steht mit dem Karl-Bever-Platz eine neue Möglichkeit im Raum. Diese Möglichkeit müssen Club, Stadt und Landratsamt jetzt prüfen. Doch die Zeit drängt. Und eigentlich wollen die Club-Mitglieder woanders feiern.

Bis zum U&D am 23. Juli sind es noch knapp zwei Monate. Die Mitglieder des Clubs sind davon ausgegangen, dass das Festival in diesem Jahr im neuen Bürgerpark auf der Hinteren Insel stattfindet. „Da, wo es auch hingehört“, sagt Club-Mitglied Manuel Forkel am Mittwochabend vor der Inselhalle. Einige der anderen Clubler, die gekommen sind, stimmen ihm zu.

Die Mitglieder des Club Vaudeville kommen am Mittwoch extra zur Inselhalle, um in der Stadtratssitzung Präsenz zu zeigen. Doch ihr Tagesordnungspunkt wird verschoben. (Foto: Julia Baumann)

Nach der Gartenschau, so hieß es vonseiten der Stadt immer, solle die große Wiese auf der Hinteren Insel für Feste und Veranstaltungen der Lindauer genutzt werden.

Dafür wurden dort extra Anschlüsse für Strom und Wasser gelegt. Ende März gab es einen Termin vor Ort, bei dem neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Clubs auch Mitarbeiter der Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) dabei waren. Es wurde vereinbart, dass der Club einen Antrag für das U&D im Bürgerpark einreichen soll, den die Verwaltung dann prüft. Den Antrag reichte der Club am 14. April ein.

Stadt spricht von einer Interessenkollision

Einen Monat später, laut Verwaltung am 14. Mai, haben die beiden Kinderfest-Ausschüsse Altstadt und Aeschach Hoyren entschieden, ihre Festplätze zusammenzulegen und in den Bürgerpark auf der Hinteren Insel umzuziehen.

„Für diese Großveranstaltung ist eine Inanspruchnahme des gesamten Bürgerparks von der Skateanlage bis zur Kaserne vorgesehen sowie die Nutzung weiterer im Anschluss befindlicher Flächen“, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat am vergangenen Mittwoch. Das Kinderfest wird vier Tage nach dem U&D, am 27. Juli, gefeiert.

Wir haben verschiedene Optionen, und die sind noch nicht zu Ende geprüft. Oberbürgermeisterin Claudia Alfons

Obwohl die beiden Veranstaltungen nicht zeitgleich stattfinden, spricht die Verwaltung von einer Interessenkollision. „Diese ist darin begründet, dass der Bürgerpark sich in einer Grünfläche südlich des U&D-Bühnenstandorts erstreckt und aus den Erfahrungen der Vergangenheit gerade dieser Bereich vor der Bühne stark durch die Konzertbesucher genutzt und entsprechend in Mitleidenschaft gezogen werden wird“, heißt es in der Vorlage.

Die Verwaltung fürchtet, dass die Rasenfläche bis zum Kinderfest nicht repariert, ja sogar über Wochen beschädigt sein wird – und dann vielleicht sogar längere Zeit gesperrt werden muss. Auch der Kinderfesthauptausschuss sieht das U&D im Vorfeld zur eigenen Veranstaltung „kritisch“, wie er in seiner Stellungnahme für den Stadtrat schreibt.

Die Verwaltung schlug in der Vorlage vom Mittwoch vor, den Antrag des Clubs „aufgrund der Kollision mit dem nachfolgend dort stattfindenden Kinderfest“ abzulehnen.

„Beide Veranstaltungen sollen im Bürgerpark stattfinden“

Die Mitglieder des Clubs verstehen die Argumentation nicht. „Wir wollen, dass beide Veranstaltungen im Bürgerpark stattfinden“, sagt Club-Mitglied Marc Jehnes. Der Club sei gesprächsbereit, würde den Kinderfestausschüssen sogar anbieten, einen Teil der Infrastruktur wie Toiletten und Zäune einfach stehen zu lassen.

„Wir überlegen sogar, teure Rasenschutzmatten zu kaufen. Auch die würden wir dem Kinderfest zur Verfügung stellen.“ Schließlich würden nicht nur beim U&D, sondern auch beim Kinderfest tausende Menschen über den Rasen laufen.

„Wir haben verschiedene Optionen, und die sind noch nicht zu Ende geprüft“, begründete Oberbürgermeisterin Claudia Alfons am Mittwochabend ihre Entscheidung, den Punkt zu streichen. Schon im Vorfeld der Sitzung hatten sich sowohl die Oberbürgermeisterin als auch Mitarbeiter der Verwaltung mehrfach beim Club gemeldet, um über Alternativen zu sprechen.

Der Club sei dazu auch bereit, betont Jehnes. Grundsätzlich kann die Verwaltung auch kurzfristig und ohne Stadtratsbeschluss entscheiden, wo das U&D stattfindet, so Alfons.

Vor Jahren regnet es, als das U&D im Toskanapark stattfindet. Die Wiese wurde zum Matsch-Spielplatz. (Foto: Archiv: Dikr Augustin)

Eine Alternative wäre aus Sicht der Stadtverwaltung der Parkplatz auf der Hinteren Insel, der zum Teil als Quartiersgarage genutzt wird. Dieser Standort ist für die Clubmitglieder allerdings eigentlich keine Option. Vor Jahren habe das U&D einmal in diesem Bereich stattgefunden, prompt sei eine Klage eines Anwohners gekommen, erzählt Jehnes.

Deswegen musste das U&D später weiter in Richtung See ziehen, damit der Schall von der Luitpoldkaserne abgefangen wird. „Jahrelang sollten wir da weg, und jetzt sollen wir da wieder hin“, sagt Jehnes. Die Verwaltung schlägt vor, dass der Club auf dem Parkplatz Lärmschutzwände aufstellt.

Techniker halten Parkplatzgelände für nicht geeignet

Laut Jehnes haben sich aber zudem bereits mehrere Techniker mit dem Gelände befasst und es für untauglich für das Festival befunden. „Der Parkplatz ist hügelig, überall sind eingesäte Flächen und Bäume“, erklärt er. „Das wird logistisch nicht funktionieren.“

Auch Anschlüsse fehlten und der Club müsste das Gelände absperren, damit die Festival-Besucher nicht doch durch den Bürgerpark zum See laufen. Dafür seien jede Menge Bauzäune nötig. „Aber ohne den See verliert das Festival auch sein ganzes Flair und seinen Charakter.“

Eine andere Möglichkeit, die sich die Clubmitglieder vorstellen können, ist der Toskanapark bei der Stadtverwaltung. Dort hatte das Festival früher regelmäßig stattgefunden. „Der Toskanapark ist für uns immer eine Alternative“, sagt Jehnes. „Der Platz ist wunderschön.“

Allerdings hatte es einmal stark geregnet, als das Festival dort stattfand. Die Wiese war danach komplett zerstört. „Der Toskanapark ist nicht ganz optimal“, sagte Oberbürgermeisterin Claudia Alfons am Mittwochabend. Das liege auch an den alten Bäumen, die dort stehen, und deren Wurzeln beschädigt werden könnten.

Alfons betonte, dass sowohl das Kinderfest als auch das Umsonst und Draußen in der Stadt Tradition hätten. „Es ist das klare und erklärte Ziel von Verwaltung und Stadtrat, dass beide Feste stattfinden können.“

Kurzfristig habe sich mit dem Karl-Bever-Platz am Mittwoch eine neue Möglichkeit aufgetan. Er liege auch direkt am See und habe als Parkplatz einen befestigten Untergrund. Doch es seien noch einige Fragen offen. Unklar sei etwa noch, wie der Lärmschutz sichergestellt werden könnte. Strom könne aber über Aggregate bereitgestellt werden.

Parkplatz würde vier Tage nicht zur Verfügung stehen

Marc Jehnes hat selbst auch erst kurz vor der Sitzung von der Möglichkeit Karl-Bever-Platz erfahren. „Wir müssen das jetzt alles erst einmal prüfen“, sagt er. „Und das geht nicht einfach nur über den Augenschein.“ Für das Festival braucht der Club Strom, Wasser, Abwasser.

Es gebe jede Menge Anwohner und außerdem brauche es auch ein Verkehrskonzept. Und das braucht wohl auch die Stadt. Denn wenn das U&D auf dem Karl-Bever-Platz stattfinden soll, dann steht der Parkplatz direkt vor der Insel von Donnerstag bis Sonntag nicht zur Verfügung.

Grundsätzlich, so Jehnes, sei der Club für die Möglichkeit Karl-Bever-Platz offen. Auch, wenn das in den kommenden Wochen jede Menge Arbeit für die Ehrenamtler bedeuten würde. Das U&D zu verschieben, ist nicht möglich. Denn es kommen Bands aus dem Ausland, die damals wegen der Corona-Pandemie ihre Touren verschieben mussten und diese jetzt nachholen. „Wir planen das seit zwei Jahren.“