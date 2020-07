Lindauer trauern um ihr Kinderfest: Warum Butschellen und Schüblinge allein nicht reichen

Normalerweise nimmt die Polizei Unfälle auf, wenn sich diese ereignet haben. Nun war sie selbst in einen verwickelt.

Beim Überholen kracht’s Gegen 21.45 Uhr waren zwei Polizisten am Dienstagabend auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie fuhren auf dem Kuhbergring in Richtung Wiblingen. Bei der Abfahrt zur Bundesstraße wollte der 26-jährige Fahrer des Streifenwagens einen vorausfahrenden SUV Mitsubishi überholen, so die Polizei in einer Mitteilung.