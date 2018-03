Einen herrlich entspannten Sommerabend haben Lindauer mit ihren noblen Gäste am Dienstag beim Grill & Chill erlebt. Nicht nur die Stammgäste dieser Veranstaltung sind begeistert von der zwanglosen und internationalen Atmosphäre. Und für einen guten Zweck ist es auch noch.

Die meisten Gäste hatten schon gegessen, als Bettina Gräfin Bernadotte und Oberbürgermeister Gerhard Ecker sie offiziell begrüßten. Beide freuten sich vor allem, dass zum ersten Mal nach einigen feuchten Jahren heuer kein Regen drohte. Die vorsichtshalber aufgestellten Zelte waren somit gar nicht nötig. Das trug erheblich zur gelassenen Stimmung an den Tischen und am Buffet bei.

Bernadotte erinnerte an Alfred Nobels Forderung, Wissenschaft inmitten und für die Gesellschaft zu betreiben. Deshalb seien solche Begegnungsabende wichtig. Die Gräfin forderte die Lindauer auf, ohne Scheu auf Nobelpreisträger und Nachwuchswissenschaftler zuzugehen. Vorbild könnten die inzwischen mehr als 50 Gastgeber sein, die eine Woche lang einen Jungforscher beherbergen.

Tatsächlich waren viele Gastgeber am Dienstagabend da. So tauschten sich Hildegard Hansinger mit Lisa Kölbl-Thiele über die Gaststudentinnen aus. Erstaunt berichten sie, dass die jungen Frauen am Montag nach dem Begegnungsabend erst gegen Mitternacht heimkamen und am Dienstag bereit um kurz nach 6 Uhr das Haus verlassen hatten, um pünktlich zur ersten Veranstaltung wieder auf der Insel zu sein.

Schnell sprach sich herum, dass man einen Nobelpreisträger am hellblauen Band erkennt, an dem sein Namensschild hängt. Sechs Laureaten waren an diesem Abend da, wie der Tafel am Eingang zu entnehmen war, auf der die Laureaten Stefan Hell, Luc Montagnier, Saul Perlmutter, William Phillips, Ivar Giaver und Venki Ramakrishnan unterschrieben haben. So rätselten viele, wo die Nobelpreisträger zu finden seien.

Viele Lindauer bestaunen die Nobelpreisträger aus der Ferne

Mit Sonnenbrille saß Stefan Hell auf einer Bank inmitten der Gäste und plauderte. Hans-Peter Duwe hatte keine Scheu und freute sich über das Gespräch mit dem deutschen Physiker, der den Chemie-Nobelpreis erhalten hat. Vielen Lindauern reichte es, die brillanten Köpfe aus der Ferne zu bestaunen. Andere hätten gerne ein paar Sätze gewechselt, trauten sich aber nicht so richtig ran, zumal ein freier Laureat sofort von Jungforschern umlagert war.

Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, zumal die Helfer des TV Reutin reibungslosen Ablauf am Buffet und Getränkeausschank sicherstellten. Lange Wartezeiten, wie in manchem Vorjahr, gab es heuer überhaupt nicht. Darüber freute sich auch OB Ecker, der mit Gräfin Bernadotte und Vertretern der Sponsoren IHK-Schwaben und Continental Schecks an das Haus der kleinen Forscher und Ärzte ohne Grenzen überreichte. Johann Zeh und Henrik Jörnvall freuten sich jeweils über 2500 Euro. Das Geld kommt naturwissenschaftlicher Bildung in heimischen Kindergärten und Erdbebenopfern in Nepal zugute. Auch das gab an diesem entspannten Abend nochmal ein sehr gutes Gefühl.