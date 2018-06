Lindauer trainieren Mountainbike-Techniken

Vergangenen Mittwoch war es endlich soweit: Andrea Potratz, Cheftrainerin des „black tusk racing Teams“, hatte in der Lindauer Zeitung ein Mountainbike-Techniktraining verlost. Und Anja und Thomas, die beiden Gewinner, traten das Einsteigertraining zusammen mit fünf anderen Lindauern an. Es war recht sonnig, als wir uns an diesem Abend auf einem Parkplatz trafen – und eigentlich gar nicht so recht wussten, was uns erwarten wird, schließlich brachten wir alle zu diesem Training doch recht unterschiedliche Voraussetzungen mit.

Anja aus Nonnenhorn hatte einen Platz im Techniktraining von Andrea Potratz gewonnen und vorher bereits skeptisch gefragt, ob dies denn überhaupt etwas für Frauen sei. Sie hatte sich vor einem Jahr ein Mountainbike gekauft und wollte dies nun besser beherrschen lernen. Dazu hatte sie auch gleich ihre Freundin Ute mitgebracht, deren Mann bereits ein alter Hase auf dem Bike ist.

Thomas aus Lindau war der zweite Gewinner unter den LZ-Lesern. Er war mit seinem Sohn Jonas erschienen, der lässig von Fahrten auf den Pfänder hinaus und wieder berichtete. Sein Vater wollte die erforderlichen Techniken erlernen, um mit ihm mithalten zu können. Lisa wiederum ist eine erfahrene und sichere Fahrerin, die ihre Technik bislang aber kaum hinterfragt hatte, jedoch auch ohne Weiteres den Fortgeschrittenen-Kurs hätte absolvieren können.

Mit Andi war zudem ein erfahrener Motocross-Fahrer an Bord, der ab und zu feststellen musste, dass die Motorradtechniken auf dem Rad nicht immer zwangsläufig die richtigen sind. Und ich hatte mich nach einem Wochenende am Gardasee entschieden, dass das Rad nicht mehr mit mir fahren soll, sondern ich mit dem Rad.

So standen wir nun gemeinsam mit Andrea auf dem Parkplatz. Andrea, bei der alles einfach aussieht und die alles logisch erklären kann. Nur den „Lieblingsspruch“, den Motivationskiller aller unerfahrenen Fahrer, bekam man von ihr nie zu hören („Ist doch ganz einfach, stell dich doch nicht so an“). Nie war einer zu dumm oder zu ungeschickt und nie drohte einer aus der Gruppe zu verzweifeln. Dafür lachten wir alle aber ziemlich viel.

Der Anfang ist leicht

Es fing ganz einfach mit der „Grundposition“ an, aus der heraus wir zu „voltigieren“ begannen – sprich rechtes Bein auf die linke Seite und solche Dinge, die erstaunlicherweise funktionierten. Dann erklärte uns Andrea: „Je langsamer ihr fahren könnt, desto schneller kommt ihr den Berg herunter“, und brachte uns eben jenes langsame Fahren bei.

Wir übten, auf dem Rad zu stehen, ohne umzufallen. Und wir ließen uns mit geschlossenen Augen führen – so eng der Radius auch war, auf dem wir uns bewegten: Es kam zu keiner Kollision. Und auch wenn wir oft und viel lachten, so fiel dennoch niemand vom Rad.

Später ging es dann zur Übung der Aktivposition und der Gewichtsverlagerung in Kurven, um das verhasste Wegrutschen auf Schotter zu vermeiden. Zum Schluss führte Andrea die Gruppe noch an eine Steigung auf schotterigem Untergrund, wo das Anfahren am Berg geübt wurde und wir wieder von Andreas Engelsgeduld profitieren durften.

Zurückblieben sieben erschöpfte, jedoch zufriedene Biker, die sich im Geiste schon ihre künftigen Übungsreviere ausmalten. Und ganz klar: Spätestens im kommenden Jahr steht dann der Fortgeschrittenen-Kurs bei Andrea an.