Lindauer Tierheim sucht gute Plätze für drei Katzenbabys

Derzeit befinden sich drei kleine Schleckermäuler im Tierheim: die schwarzen Kätzchen Mickey und Daisy sowie ein getigertes Katzenkind namens Goofy. Die drei sind am 6. Juni geboren und kamen mit der Mutter ins Tierheim. Altersgemäß sind sie sehr verspielt, putzig und schauen einen mit großen neugierigen Augen an. Wer sich für eines oder mehrere der Jungtiere interessiert, sollte bedenken, dass sie nicht immer so drollig bleiben und dass sie natürlich auch viele Jahre in der Familie leben. Wer sich für ein kleines Kätzchen aus der Disney-Bande interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter der Nummer 08382 / 72 3 65 in Verbindung setzen. Foto: Erika Nerb