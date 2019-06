Lindauer Tennis-Dominanz

Aussichtsreich ins Turnier gegangen und im Finale wiedergesehen. Das trifft auf Emma Pall und Lotte Helmensdorfer vom Tennis-Club Lindau zu. Bei den schwäbischen Jugendmeisterschaften im Tennis in der Altersklasse U12 am letzten Wochenende in Wörishofen dominierten die beiden Spielerinnen ihre Konkurrenz und schafften es jeweils ohne Satzverlust ins Finale. Das gab der TLC in einer Pressemitteilung bekannt. Das Finale gestaltete Helmensdorfer ergebnistechnisch dann sehr einseitig. In einem zähen Match gab sich Pall zwar nie auf aber Helmensdorfer setzte sich dank ihrer größeren Spielerfahrung mit 6:1 und 6:2 durch.

Fabian Konrad vom TCL belegte in der Altersgruppe U21 zudem den dritten Platz. Im Halbfinale unterlag er trotz eines starken zweiten Satzes im Matchtiebreak. Sein Zwillingsbruder Milan war zuvor gegen den späteren Sieger ausgeschieden.