Lindauer Tafelladen braucht dringend mehr Helfer

Mit der ersten Lebensmittellieferung beginnt die Arbeit für Helmut Kees und seine drei Kollegen am Montagmorgen: Sie begutachten jeden Salatkopf, jede Mohrrübe und jeden Joghurt. Was gut ist, kommt ins Regal, was sich nicht mehr zum Verkaufen eignet oder abgelaufen ist, kommt weg. Zwei Stunden haben die vier dafür Zeit, dann öffnet der Tafelladen in Reutin. Das ist knapp, denn eigentlich sollte das Team zu sechst sein.

„Wir haben zurzeit Personalprobleme“, sagt Helmut Kees, der seit acht Jahren im Montagsteam arbeitet. Das läge vor allem daran, dass eine Lücke, die durch Krankheiten entstanden sei, noch nicht geschlossen werden konnte. „Für nächsten Montag sind zum Beispiel nur zwei Helfer eingetragen“, so Kees. Das sei viel zu wenig, schließlich komme gerade montags jede Menge Gemüse und Obst. Laut Harald Thomas, Geschäftsführer der Caritas Lindau, fehlen zudem Ehrenamtliche, die samstags im Tafelladen mithelfen.

Von seinem neuen Kollegen wünscht sich Kees vor allem eines: Zuverlässigkeit. „Es gibt Leute, die kommen einmal und dann nie wieder“, sagt er.

Die Arbeit im Tafelladen beginnt in der Regel morgens um 8.30 Uhr mit dem Einräumen der Regale. Zwei Stnden später öffnen die Mitarbeiter den Tafelladen, damit Lindauer, die sich die Lebensmittel im normalen Supermarkt nicht oder nicht immer leisten können, dort sehr günstig einkaufen können. Dafür brauchen sie allerdings einen Berechtigungsschein, den die Caritas ihnen ausstellt.

„Zu uns kommen sehr viele Geflüchtete, aber auch immer mehr Rentner, vor allem Frauen“, erzählt Kees, der während der Öffnungszeiten meistens an der Kasse arbeitet. Ihm mache die Arbeit großen Spaß – nicht nur, weil das Montagsteam ein besonders nettes zu sein scheint. „Ich trage auch dazu bei, dass nicht so viele Lebensmittel weggeworfen werden“, erklärt er. Denn im Tafelladen landet das, was die anderen Supermärkte aussortieren.

Schokolade und Kaffee sind knappe Güter

An Obst, Gemüse und Milchprodukten landet daher meistens genug im Tafelladen. Knappe Güter sind hingegen Kaffee und Schokolade. Damit alles gerecht verteilt wird, ist auf jedem Berechtigungsausweis notiert, wie viele Familienmitglieder mitversorgt werden müssen. „Manchmal nehme ich Kunden zu viel Schokolade an der Kasse wortlos ab“, erzählt Kees. Diskussionen gebe es dabei nie. „Alle wollen ja, dass es gerecht zugeht.“

Denn auch darum geht es bei der ehrenamtlichen Arbeit im Tafelladen: Die Welt ein bisschen gerechter zu machen. „Mir geht es gut, ich hatte Glück im Leben“, sagt Kees. „Mit meiner Arbeit möchte ich etwas davon zurückgeben.“