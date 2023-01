Lindauer Sternsinger starten von St. Josef aus

Knapp 40 Sternsinger sind es, die Pfarrer Robert Skrzypek von der Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel an Dreikönig in einer feierlichen Messe gesegnet und ausgesandt hat. Die Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gestalteten den Gottesdienst in St. Josef eifrig mit.

Sie boten ihre Geschenke an Jesus zu den Themen Soziale Sicherheit und Betreuung bei Behinderung, Schutz vor Gewalt und elterliche Fürsorge, Spielen und Bildung, Gesundheit und Schutz im Krieg. Und die Kinder versprachen, sich diesbezüglich für alle Kinder einzusetzen.

Motto: „Kinder stärken, Kinder schützen“

Das passt gut zu dem Motto der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“, denn hierbei werden Gelder für Hilfsaktionen für Kinder in Indonesien und schwerpunktmäßig im asiatischen Raum gesammelt.

Am Nachmittag des Dreikönigstags stehen Besuche der angemeldeten Häuser in Reutin und Zech auf dem Programm. Auch der Samstag wird dazu genutzt, da ist dann auch die Insel mit an der Reihe.