Lindauer Spielbank öffnet wieder das Automatenspiel

Die Spielbanken Bayern, zu denen auch die Spielbank in Lindau gehört, öffnen am Montag, 11. Mai, wieder das Automatenspiel.

Laut Pressemitteilung haben die Verantwortlichen ein umfassendes Hygienekonzept für das Automatenspiel erarbeitet. Dieses wurde in den einzelnen Standorten mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt. Dazu gehören: Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeiter, regelmäßige Desinfektion der Spielautomaten und ein Mindestabstand zwischen den Spielautomaten von 1,50 Metern. Alle nicht direkt an den angeschalteten Automaten befindlichen Sitzmöglichkeiten werden entfernt.

Dem Gast stehen Auszahlterminals für Wechslungen und Kartenbuchungen zur Verfügung. Zurückgegebene Casino-Cards werden desinfiziert. Der Gast erhält an der Kasse, geschützt durch Plexiglas, seinen Gewinn. Desinfektionsspender werden bereitgestellt, um die erforderliche häufige Handhygiene am Ein- und Ausgang und in der Nähe der Arbeitsplätze zu ermöglichen. Es werden Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen vorgegeben, welche den Infektionsschutz weiter verbessern.

Durch die Registrierungspflicht bei den Bayerischen Spielbanken ist laut Pressemitteilung zudem eindeutig feststellbar, welche Gäste zu welchem Zeitpunkt in den Spielbanken waren. Zudem wird auch festgehalten, wann die Gäste die Spielbank verlassen. So besteht die Möglichkeit, Infektionsketten im Bedarfsfall eindeutig zurückzuverfolgen.