Lindauer Songcontest 2019: Das Triple ist voll – das Niveau ist hoch

Sie haben es wieder geschafft, die jungen Musiker aus Weißensberg, Hergensweiler, Aeschach, Sigmarszell und Schachen, die mit ihrer Frontfrau Johanna Echter „Die J and the WHASS Band“ heißen. Sie haben zum dritten Mal in Folge den Lindauer Songcontest gewonnen.

Insgesamt haben heuer 17 Bands, Trios, Duos und Solisten für einen musikalisch sehr schönen Abend am Tag vor Heiligabend gesorgt. „Das Niveau war richtig hoch“, freut sich Manuel Forkel, nachdem per Applausometer die drei Siegerdarbietungen ermittelt sind. Jorgo und Thilo von Voltkid werden Dritte und der Club Leandidas landen auf Platz zwei. „Mir haben nicht nur die drei Gewinner gut gefallen. Da waren einige Auftritte dabei, die richtig gut waren“, sagt er.

Die Qualität der Darbietungen hat in den vergangenen Jahren rasant zugenommen. Waren es früher rund zur Hälfte reine Klamaukauftritte – mit wenig musikalischem Anspruch, dafür sehr verrückt, skurril und oft auch echt witzig, selten verging ein Songcontest ohne dass irgendjemand dem Publikum seinen nackten Po präsentiert hat – so sind es heute absolut ernst gemeinte musikalische Darbietungen. Manchmal, wie bei Delphine Vega und Fynn sogar selbstgeschrieben.

Die hohe Qualität auf der Bühne stellt auch hohen Anspruch an die Techniker vom Club Vaudeville, denn für die Bands ist es wichtig, nicht nur gut auszusehen, sondern auch gut zu klingen und schön ins rechte Licht gestellt zu werden. Eine echte Herausforderung für die Clubber, die im fünfminütigen Wechsel die Tonmischanlage, die Verstärker und das Licht für jede Band neu einstellen müssen. Dafür gibt es einen Soundcheck für die Bands, bei dem ein genauer Plan für jeden Auftritt erstellt wird: Wie viele Mikrofone werden benötigt? Wo stehen sie? Wie viele Musiker stehen auf der Bühne? Welches Licht wünschen sie? „Auf diese Weise wussten wir heute ziemlich genau, was auf uns zukommt und konnten uns mit der Technik darauf einstellen“, sagt Forkel.

Und so kommt es, dass die selbstgeschriebenen eingängigen Lieder von Fynn und Delpine Vega, die Mundharmonika vom Defekten Schwiegersohn, der Rap von Drelien, feine Balladen wie „Ich will, dass du weißt, was ich weiß“ von Voltkid genauso schön klingen wie die wummernden Bässe in „The Roof is on fire“, gespielt vom Club Leandidas, die sich danach mit „Angel“ den großen sanften Club-Vaudeville-Chor sichern. Oder Bitschi aus Vorarlberg, der sich mit „Griechischer Wein“ ins Herz der Sirtaki tanzenden Zuhörer singt. Gefühle zählen halt viel so kurz vor Weihnachten.

Auch die Einsätze und die Länge der Ansprachen der beiden Moderatoren, Dirty Harry, alias Harald Steinle, und Judge Bilger, alias Jörg Bilger, die mit Informationen zu den Künstlern, lockeren Sprüchen und philosophischen Ausflügen durch den Songcontest führen, sind auf diese Weise festgelegt und die gut ausgewählte Musik vom Band in den wirklich kurzen Spielpausen. Dem Publikum entstehen keine Längen.

Dass die Vorjahressieger auch in diesem Jahr Platz eins abräumen, ist eigentlich schon während ihres vielumjubelten Auftritts klar. Der Funke springt sofort über, als sie mit „Verdammt, ich lieb dich“ mit viel Spielfreude in ihre temperamentvolle Show einsteigen. Und, ja, verdammt, das Publikum liebt sie wirklich, für die Wasserbälle und den aufgeblasenen Flamingo. Für die Tannenbäume an den Sonnenbrillen (es ist nie zu dunkel, um cool zu sein) und für die Zahnbürsten, mit denen sie sich zwischendurch die Augenbrauen kämmen. Ihr Sieg zeigt, dass es von allem etwas braucht, um den Songcontest zu gewinnen: ein bisschen was fürs Ohr, was fürs Auge und ein bisschen Spiel und Spaß.

Für die Clubber ist der der Songcontest übrigens nicht nur eine Veranstaltung von vielen. Er ist liebevoll gepflegte Tradition. Ihr Weihnachtsfest vor dem Heiligabend, dem sofort nach dem verklungenen Schlussapplaus und dem Siegerfoto mit den drei Besten die Aftershow-Weihnachtsparty mit Marc Jehnes folgt. „Der Songcontest ist nach wie vor einer unserer Höhepunkte im Clubjahr“, sagt der Booker.

Am Rande erzählt: Für das Applausometer kommen alle Teilnehmer des Songcontestes der Reihe nach noch einmal auf die Bühne und animieren das Publikum unter anderem mit einer Sektdusche, doch möglichst laut zu klatschen. Einem davon ist ein Malheur passiert: Ihm ist die Sektflasche schon beim Schütteln aus der Hand geflutscht und ins Publikum geflogen. Leider hat sie einen jungen Mann am Kopf getroffen, was danach zu einer Auseinandersetzung der beiden geführt hat, infolge derer die Polizei zur Klärung und zur Aufnahme des Sachverhalts gerufen wurde.