Lindauer sollen ihre Meinung zum künftigen Eingang des Cavazzen sagen

Der letzte Anstrich fehlt noch – davon abgesehen ist das Phantomgerüst fertig, das eine Rampenanlage am Hauptportal des Cavazzen simulieren soll. Nun sind die Lindauer gefragt: Am Donnerstag, 22. Februar, um 16.30 Uhr lädt das Kulturamt zur öffentlichen Besichtigung der Rampe und Diskussion mit Denkmalschützern und Fachleuten für Barrierefreiheit. Bislang ist der Haupteingang des Museums nur über Stufen zu erreichen, weshalb gehbehinderte Menschen den Hintereingang nehmen müssen, um ins Gebäudes zu gelangen. Eine Rampe könnte nach dem Umbau des Cavazzen Menschen, die auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, oder auch Eltern mit Kinderwagen den barrierefreien Zugang durch das Hauptportal ermöglichen. Doch ist die Errichtung einer solchen Rampenanlage mit einem Eingriff in das Erscheinungsbild des Baudenkmals verbunden, dem manch einer kritisch gegenübersteht. Beim öffentlichen Ortstermin wollen die Fachleute der Stadt deshalb auch mögliche Alternativen vorstellen und diskutieren.