Lindauer Skiläufer holt Platz vier am Hochhädrich

Der Lindauer Skiläufer Severin Bernhard hat beim von der TSG Reutlingen ausgerichteten Riesenslalom im Rahmen des Allgäu-Race am Hochhäderich Platz vier erreicht. Die Athleten waren in den Altersgruppen U14 und U16 vertreten und kamen aus den Regionen des Schwäbischen und des Allgäuer Skiverbandes.

Nachdem es in der Woche zuvor leichte Schneefälle hatte, fand man nun sehr gute Pistenverhältnisse vor. Ein schöner, langer, flüssig gesteckter Riesentorlauf war laut Mitteilung in der Früh noch gut vom Zielraum aus zu überblicken, allerdings fiel nach und nach der Nebel ein. Dennoch hatten die späteren Läufer keine Einschränkungen zu vermerken. Die Rennläufer aus dem Team von Trainer Herbert Hörburger waren mit viel Kampfgeist dabei.

Nach einer Laufbestzeit im ersten Durchgang erkämpfte sich Willi Wilfer (SCB Steibis-Aach) den zweiten Platz. Den vierten Rang schaffte sein Teamkollege Severin Bernhard (SCB Lindau) in der starken Gruppe der zwölf- bis 13-jährigen Buben. Bei den U16 feierte Sina Nausester (SC Oberstaufen) mit zwei starken Läufen den zweiten Platz.

Platzierung unter den Top Ten

Ferdinand Ballerstedt vom SV Maierhöfen-Grünenbach erreichte mit der sechstbesten Laufzeit eine weitere Platzierung unter den Top Ten. Weitere Platzierungen: Finn Rempen (TSV Niederstaufen, Platz 14), Elena Nausester (SC Oberstaufen, 18), Flores Jall (SC Scheidegg, 22), Paula Veith (SCB Lindau, gestürzt), Lennart Jauch (TSV Gestratz, disqualifiziert). Am Sonntag fand am Hündle in Oberstaufen die Sport-Hauber-Callenge statt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Wettkampf in Form von zwei anspruchsvollen Slalomläufen durchgeführt. Auch an diesem Tag waren die Rennkids des Förderkaders sehr erfolgreich. Nach ihrem Triumph am Samstag siegte Sina Nausester vom SC Oberstaufen in der Klasse U16 der Mädchen. Auch Ferdinand Ballerstedt (SV Grünenbach) fuhr mit zwei sensationellen Läufen auf den dritten Platz.

In der Klasse U14 war Willi Wilfer (SCB Steibis-Aach) erneut schnell unterwegs und wurde Dritter. Lennart Jauch vom TSV Gestratz folgte ihm auf den vierten Rang. Severin Bernhard (SCB Lindau) erreichte Platz sechs. Susanna Roth (SV Maierhöfen-Grünenbach) platzierte sich auf Rang 11, Flores Jall (SC Scheidegg) auf Rang 15. Paula Veith (SCB Lindau), Elena Nausester (SC Oberstaufen) wurden disqualifiziert, Finn Rempen (TSV Niederstaufen) stürzte.

Nach diesem erfolgreichen Wochenende konnten sich einige der Athleten in der Rangliste des Deutschen-Skiverbandes stark verbessern. Die drei Jungs vom U14-Team Lennart Jauch, Willi Wilfer und Severin Bernhard bekamen einen fixen Startplatz beim DSV-Schülercup.