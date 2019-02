Lindauer Skifahrer bei Kreiscup top

Das dritte Rennen der fotopremio.de-Kreiscup-Saison hat kürzlich im Skigebiet Thaler Höhe bei Missen-Wilhams stattgefunden. 160 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren gingen bei guten äußeren Bedingungen an den Start, darunter 35 Kids der Lindauer Skiclubs ESV Lindau und Skiclub Bodensee Lindau.

Der ausrichtende SV Maierhöfen-Grünenbach und Kurssetzer Sepp Herz hatten laut Rennbericht einen anspruchsvollen Vielseitigkeitsslalom vorbereitet: Zwei Bananen, drei Vertikalen, zwei Schanzen, Riesenslalom-Tore im oberen Bereich, Stummel im Flachstück und Kippstangen im Zielhang sorgten bei den kleinen Rennläufern vor dem Start für Respekt. Umso wichtiger war die detaillierte Laufbesichtigung vor dem Start. Wie werden die Bananen angefahren? Wie muss ich den Übergang ins Flachstück nehmen, um dort möglichst wenig Zeit zu verlieren. Und warum soll ich an der Schanze möglichst kurz springen? Diese und weitere Fragen wurden bei der Laufbesichtigung geklärt.

Erste Starterin für den ESV Lindau war Maya Mund. Sie gewann das Rennen in der Klasse U8 weiblich knapp vor Linn Bauer (SCB Lindau). Schnell unterwegs war in der Klasse U9 weiblich Moana Schroff vom ESV. Sie konnte sich den zweiten Platz sichern. Ebenfalls auf den zweiten Rang fuhr ihr gleichaltriger Vereinskollege Hugo Fassbender. Ihren dritten Sieg im dritten Kreiscup-Rennen in diesem Jahr feierte Alessia Reck (SCB). Sie setzte sich mit fast vier Sekunden Vorsprung gegenüber ihren Konkurrentinnen in der Klasse U10 weiblich durch.

Lea Bauer vom SCB konnte in der Klasse U11 weiblich ihr erstes Kreiscup-Rennen in dieser Saison gewinnen. Nachdem sie in den ersten beiden Rennen knapp den Sieg verpasste, war sie nun fast eine Sekunde schneller als ihre Gegnerinnen. Bei den gleichaltrigen Jungs fuhr Luca Mund (ESV) auf Platz zwei, knapp vor Johann Hechelmann vom SCB.

SCB-Läuferin Hannah Tschada lieferte sich in der Klasse U12 weiblich erneut ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrer Kaderkollegin Fenja Jauch: Vier Hundertstelsekunden war sie am Ende langsamer und wurde Zweite. Nachdem sie die ersten beiden Rennen gewinnen konnte, hat sie dennoch gute Chancen auf den Gesamtsieg. Ihre Vereinskollegin Emma Rößler konnte nach ihrem Sieg bei der Stadtmeisterschaft Lindau auch in diesem Rennen überzeugen und wurde am Ende Dritte.

Die Tagesbestzeit erreichte Leon Jost SCB). Er fuhr im oberen Teil sehr eng an die Stangen und stand auch im Flachstück gut auf dem Ski. Tim Caprano (SCB) war ebenfalls sehr schnell unterwegs, er kam in der Klasse U12 männlich auf den dritten Platz, nur eine Hundertstel hinter dem Zweitplatzierten. Insgesamt holten die Lindauer in den zehn Altersklassen zwölf Podestplätze und viele weitere gute Platzierungen.

Das Finale der Kreiscup-Saison findet am Samstag, 9. März, in Thalkirchdorf statt. Einige Lindauer haben noch Chancen auf den Gesamtsieg in der Einzelwertung.