Lindauer Skibergsteigerin Sophia Wessling für Olympische Winterjugendspiele nominiert

Seit Samstag ist es amtlich: Sophia Wessling wird im Januar 2020 an den Olympischen Winter-Jugendspielen in Lausanne teilnehmen. In einem internen DAV-Qualifikationsrennen sicherte sich die Skibergsteigerin am vergangenen Samstag einen Platz im vierköpfigen DAV-Kader.

Insgesamt sind je zwei Athletinnen und Athleten im Alter von 15 bis 17 Jahren für die Olympischen Jugendspiele nominiert. Sophia Wessling wird in einer 24-köpfigen Damenkonkurrenz starten, deren Athletinnen größtenteils aus Europa, jedoch auch aus den USA, Kanada, Russland, dem Iran, China und Südkorea stammen. Einige ihrer Konkurrentinnen kennt sie bereits von der Weltmeisterschaft im vergangenen Frühjahr, heißt es in einer Pressemitteilung des Trainingsanbieters ToMotion, der die Lindauerin betreut. Die olympischen Wettkämpfe im Skibergsteigen werden in den Disziplinen Sprint und Individual durchgeführt.

Unterschied zum Skitourengehen

Aber was ist Skibergsteigen überhaupt? Wessling erklärt: „Wie sich aus dem Wort Skibergsteigen schon ableiten lässt, wird ein Berg meist abseits der Piste mit Ski erklommen. Um beim Aufstieg ein Hinabrutschen zu verhindern, werden an der Skiunterseite Felle angeklebt, die im Gegensatz zum Skitourengehen jedoch nur zwei Drittel der Skiunterseite bedecken und keine Spannhaken haben. Dies ermöglicht ein besseres Gleiten in Flachstücken und ein schnelles Abfellen, bergauf erfordert es aber eine gute Aufstiegstechnik. Die gesamte Ausrüstung ist auf Rennen ausgelegt und sehr leicht.“

Mit ihrer Nominierung hat die 16-jährige Lindauerin ein wichtiges Etappenziel erreicht: Nun hat sie Gewissheit über ihre Teilnahme und kann sich gezielt auf ihren Saisonhöhepunkt vorbereiten. Nach einem umfangreichen Grundlagenausdauertraining in der Saisonvorbereitung konzentriert sich das Training der Skibergsteigerin derzeit auf intensive Intervalleinheiten und Sprints, um die Maximalleistung zu erhöhen und eine Wettkampfbelastung zu simulieren. Neben Bergläufen und Krafttraining trainiert sie mittlerweile sehr viel auf Ski. Ihr Trainingsumfang hat sich kurz vor Beginn der Wettkampfsaison auf sieben bis acht Wochenstunden reduziert, die Trainingsintensität hingegen gesteigert. Die junge Lindauerin ist optimistisch: „Ich konnte in dieser Saison aufgrund des Trainingsplanes ein gutes und gezieltes Training durchführen. In diesem Jahr habe ich alles auf den Sport ausgerichtet und jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Resultate ich in den Rennen dieser Wintersaison erlaufen werde.“ Mitte Dezember wird Sophia Wessling noch an einem Nacht-Verticalrennen in Flumserberg in der Schweiz teilnehmen. Über einen Start bei der Deutschen Meisterschaft im Vertical, die kurz vor den Olympischen Jugendspielen stattfindet, entscheidet sie kurzfristig.