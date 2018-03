Lindauer Seminar geht heuer ins Zelt

Zwar ist die Inselhalle noch nicht fertig, doch JT-Elektronik kann das Gelände dennoch für sein Lindauer Seminar nutzen, das heuer zum 31. Mal stattfindet. Sonja, Tobias und Ulrich Jöckel erwarten fast 500 Teilnehmer und fast 70 Aussteller. Die Tagung findet in einem Zelt statt, Ausstellung und Catering in bereits fertiggestellten Räumen der Inselhalle.

Weil die Inselhalle bekanntlich noch nicht fertig ist, wird die Lindau Tourismus und Kongress GmbH auf dem Platz zwischen Inselhalle und Parkhaus ein Zelt aufbauen, in dem die Vorträge stattfinden können. Aber JT-Elektronik nutzt nach Angaben von Sonja Jöckel auch den fertiggestellten Bereich des Foyers und die Banketträume im Untergeschoss. Dort bekommen die 70 Aussteller Platz, die das Seminar mit ihren Produkten unterstützen. Außerdem wird dort das Catering stattfinden.

Weil dieses das erste Lindauer Seminar in der neuen Inselhalle ist, wird die Eröffnung am Donnerstag, 8. März, ein wenig länger dauern als üblich. Als Gäste hat Ulrich Jöckel dazu seine FDP-Parteifreunde Wolfgang Heubisch und Martin Zeil eingeladen, die als frühere Wissenschafts- und Verkehrsminister in Bayern zu Beginn am Inselhallenprojekt beteiligt waren. Beide werden einen Kurzvortrag halten zum Thema „Eine neue Ära für das Lindauer Seminar – Die neue Inselhalle: Nicht nur für Nobelpreisträger“.

Doch danach wird es in bewährter Weise um neue Entwicklungen in der Kanalisationstechnik gehen. Immerhin ist das Lindauer Seminar das größte Fachtreffen dieser Art überhaupt. Wie immer beim Lindauer Seminar werden Fachleute aus Ministerien, Regierungspräsidien und Kommunen über rechtliche Rahmenbedingungen oder Anforderungen bei der Entwässerung sprechen. Professoren und Fachleute aus der Praxis werden neue Entwicklungen und Technologien vorstellen. Zusätzlich stellt Jöckel den Gästen am Freitag bei einem Tag der offenen Tür seine Firma in der Robert-Bosch-Straße vor.