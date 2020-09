Lindauer Segler-Club unterstützt Inklusion

Der Lindauer Segler-Club hat 14 Jugendlichen des Isnyer Stephanuswerks einen Segeltag ermöglicht. Max Kohlhund und Christine Heym steuerten am vergangenen Donnerstag je eine J70 mit Gästen an Bord. „Wir hatten ein wenig Wind und es hat allen Spaß gemacht“, sagte Kohlhund. „Die Jugendlichen lernen im Stephanuswerk den Beruf des Feinmetallbearbeiters. Der Segeltag diente dem gegenseitigen Kennenlernen und der Teambildung. Die J70 ist ein Sportboot, das von vier Seglern gefahren wird. Die Mannschaftsmitglieder musstern lernen, wie das Schiff bedient wird, um gemeinsam voranzukommen. Das Bildungszentrum des Stephanuswerks bietet Schulungs-, Umschulungs- und Ausbildungsmaßnahmen für Jugendliche und Erwachsene an. „Diese Projekte unterstützt der LSC“, so Karl-Christian Bay, der Vorsitzende des Vereins. Deshalb habe man die Fahrt kostenlos ermöglicht Foto: LSC