Lindauer Segler-Club baut Treibholzsperre

Vor dem Frühjahrshochwasser hat der Lindauer Segler-Club jetzt eine Treibholzsperre gebaut. Mehrere Rundholzstücke wurden dazu mit Ketten zusammengefügt, die Konstruktion hält ankommendes Treibholz sicher vom Hafen fern, schreiben die Segler in einer Pressemitteilung.

„Wir hatten in den vergangenen beiden Jahren jedes Jahr den Hafen voller Treibholz. Es dauerte jeweils Tage, bis wir alles mit den Schlauchbooten wieder rausgezogen hatten,“ lobt Hafenmeister Ken Strachan den Bau. Michael Naschold, Michael Neumann und Micha Bauhofer arbeiteten mit Ken Strachan über 50 Stunden an der Treibholzsperre, Hansjörg Kühnbach holte und spendierte das Rundholz aus seinem Wald. Die Sperre ist fertig und lagert schwimmend am Ende der südlichen Mole. Bei Treibholzgefahr wird die Kette auf den Schwimmsteg hinübergezogen und sperrt den Hafen. „Jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen, wie wir beim Einsatz in der Nacht die Sperre beleuchten,“ so der Hafenmeister.