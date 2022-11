Lindauer Schwimmer überzeugen bei Bezirksentscheid

Zwei Mannschaften hat die Schwimmabteilung des TSV 1850 Lindau beim Bezirksentscheid der DMS/J – der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Jugend – an den Start geschickt. Jedes Team musste im Hallenbad Höchstädt 4x100m-Staffeln in den Schwimm-arten Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen absolvieren. Die Zeiten wurden am Ende zusammengezählt und nach der Endzeit wurde der Schwäbische Meister in der entsprechenden Jugendklasse ermittelt. Zwölf Vereine schickten 38 Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen an den Start, wobei der Unterschied zwischen den Vereinen aus den größeren Städten und denen aus den ländlichen Gegenden extrem deutlich wurde. Neun Mannschaften stellte allein der TV Kempten, aus Augsburg Stadt – ohne den umliegenden Orten – kamen gar zehn Teams.

In der männlichen B-Jugend, den Jahrgängen 2007 und 2008 traten Janis Fasser, Till Pudlo, Lucas Trindade Rodriguez und Felix Zillgith an. Besonders tat sich Janis Fasser durch viele Bestleistungen hervor. In der Gesamtwertung belegte das Quartett einen fünften Platz in der Gesamtzeit von 29:50,01 Minuten. In der gemischten Mannschaft der A-Jugend (Jahrgänge 2005/2006) traten Ela Ergüven, Merle Batke, Henriette Breuning, Lisa Lienau, Eduard Ejstrich und Maximilian Schnabel an. Durch eine tolle kämpferische Leistung belegten sie in einer Gesamtzeit von 27:37,68 hinter dem TSV Gersthofen den zweiten Platz.