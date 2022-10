Lindauer Schwimmer profitieren von zusätzlichen Einheiten

Zwei Tage lang sind neun Nachwuchssportler vom TSV 1850 Lindau beim 34. Internationalen Immenstädter Schwimmfest um Bestzeiten und Medaillen geschwommen. Die Konkurrenz war mit 24 Vereinen aus Bayern, Württemberg, Österreich und Italien riesengroß. Fast 200 Sportler sprangen mehr als 1500-mal ins Wasser, dabei schafften es immerhin drei Aktive der Lindauer in Immenstadt aufs Podest.

Am besten schnitt Ben Bandlow ab. Der elfjährige Schwimmer des TSV Lindau stieg sechsmal und somit bei jedem seiner Starts als Erster aus dem Wasser. Bandlow siegte deutlich über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil sowie über 50 Meter und 100 Meter Brust und 100 Meter Lagen. „Besonders über die kurzen Freistilstrecken gelang es ihm, seine Bestzeiten erheblich zu steigern, sodass er am Ende sogar den Pokal für die punktbeste Leistung seines Jahrganges gewann“, heißt es in der Lindauer Mitteilung.

Umfangreiches Programm für Henriette Breunig

Die ein Jahr ältere Elin Bleicher erkämpfte sich in Immenstadt über 50 Meter Brust die Bronzemedaille, über die doppelte Distanz verfehlte sie mit dem undankbaren vierten Rang das Treppchen knapp. Henriette Breunig (2005) schlug nach 100 Meter Schmetterling als Dritte an. Mit zehn Starts und 1250 Meter Wettkampfstrecke hatte sie das umfangreichste Programm der Lindauer Schwimmer.

Alle anderen Lindauer Schwimmer schwammen zwar viele persönliche Bestzeiten, blieben allerdings ohne Medaille. Mit Platz vier über 200 Meter Freistil schrammte Emil Mattes (2006) knapp am Treppchen vorbei sowie auch Ela Ergüven (2006) mit Rang fünf über 50 Meter Rücken. Janis Fasser, Till Pudlo, Lucas Trindade Rodriguez und Felix Zillgith wurden alle gemeinsam in der Jugend B (Jahrgänge 2007/2008) gewertet, wo die Konkurrenz am dichtesten war. Sie sammelten zwar viele Bestleistungen, konnten aber auch nicht in die Medaillenvergabe eingreifen.

Lindaus Abteilungsleiter Wilfried Fuchs, der am vergangenen Samstag als Schiedsrichter mit vor Ort war, zeigte sich erfreut über die vielen guten Leistungen zum noch sehr frühen Zeitpunkt in der Saison 2022/2023. Bereits jetzt würden sich die zusätzlichen Einheiten, die seit diesem Jahr in den Wochenplan integriert wurden, bemerkbar machen. Das lasse auf weitere künftige Spitzenergebnisse hoffen.