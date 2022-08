Lindauer Schwimmer mit sensationeller Ausbeute bei Masters-DM

Die Mastersschwimmer des TSV Lindau haben bei der deutschen Meisterschaft in Gera geglänzt. Mit 18 Medaillen bei 24 Starts kann sich die Endbilanz in Thüringen absolut sehen lassen. 202 Vereine meldeten 630 Teilnehmer mit gut 2200 Einzel- und Staffelstarts für die dreitägige Veranstaltung am ersten Augustwochenende.

Aus Lindau machten sich sechs Athleten auf den Weg, um dort um Titel und gute Zeiten zu schwimmen. Das ist ihnen hervorragend gelungen: Vier Gold-, acht Silber- und sechs Bronzemedaillen brachte das Team zurück an den Bodensee. Dabei standen alle sechs Lindauer Starter wenigstens einmal auf dem Treppchen.

Violeta Mihut deklassiert ihre Konkurrenz

Die in diesem Jahr neu in der Altersklasse (AK) 50 startende Violeta Mihut deklassierte die Konkurrenz über 100 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. Mit deutlichem Vorsprung schlug sie als Erste an der Anschlagmatte an und krönte sich mit Spitzenzeiten von 1:06,28 Minuten und 32,60 Sekunden zur deutschen Meisterin. Über 50 Meter Freistil wurde sie Vizemeisterin und musste sich nur einer früheren DDR-Olympiateilnehmerin geschlagen geben. Ein überraschender dritter Platz über 50 Meter Brust vervollständigte ihren Medaillensatz.

Die beiden Oldies im Lindauer Team, Itze Ilgen und Alfred Seeger, bereiten sich derzeit auf die Ende des Monats stattfindende Masters-Europameisterschaft in Rom vor. Sie nutzten die deutsche Meisterschaft zur weiteren Standortbestimmung ihres Leistungsstandes. Ilgen, der in diesem Jahr letztmalig in der AK 85 startet und es laut Lindauer Mitteilung somit gegenüber der Konkurrenz am schwersten hat, ließ sich dies im Wettkampf in Gera nicht anmerken. Über 100 Meter Rücken führte er sogar nach der ersten Bahn deutlich, musste dann aber nach einer misslungenen Wende seinen vier Jahre jüngeren Gegner knapp ziehen lassen. Der noch jüngere Kontrahent hatte allerdings das Nachsehen. Ähnlich war der Ausgang über 50 Meter Rücken: Auch dort schlug Ilgen als Zweiter an.

Der eigentlich auf den längeren Strecken beheimatete Alfred Seeger hatte sich für acht Einzelstrecken gemeldet und kam zusätzlich noch in allen Staffeln zum Einsatz. Am Ende stand er jedes Mal auf dem Treppchen. Während er am Freitag und Samstag bei sieben Einzelrennen fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen erschwamm, machte er sich am Sonntag über 200 Meter Lagen – das wird er auch in Rom schwimmen – ein goldenes Geburtstagsgeschenk.

Sandra Bandlow-Albrecht holt Bronze

Sandra Bandlow-Albrecht (AK 50) wusste im Vorfeld gar nicht so richtig, wie es um ihren Leistungsstand stehen wird. Schließlich fiel sie drei Wochen zuvor coronabedingt noch bei der bayerischen Meisterschaft aus. Mit reduziertem Training reichte es dennoch zu einer Bronzemedaille über 100 Meter Schmetterling. Die beiden 200-Meter-Distanzen waren dann allerdings zu kräftezehrend, um in Medaillenreichweite zu kommen.

Nadja Merz (AK 50) und Reinhold Pohl (AK 60) dagegen bewiesen in ihren Einzelrennen durch sehr gute Zeiten ihre gute Form, was sie dann in den Staffeln erneut unter Beweis stellten. So erschwamm die Lagenstaffel mit Merz (Rücken), Pohl (Brust), Mihut (Schmetterling) und Seeger (Kraul) über 4x50 Meter in der stark besetzten AK 240 den dritten Rang. Den gleichen Platz belegte das Staffelteam Pohl, Seeger, Mihut und Bandlow-Albrecht über 4x100 Meter Freistil. Über die halben Strecken, die 4x50 Meter Freistil-Staffel, machte das Team mit den anderen Konkurrenten „kurzen Prozess“: Die Lindauer Mastersschwimmer siegten souverän und deklassierten die Zweitplatzierten mit einem Abstand von sieben Sekunden.

„Diese herausragenden Ergebnisse kommen natürlich nicht aus dem Nichts“, heißt es in der Mitteilung des TSV. „Durch die hervorragenden Trainingsmöglichkeiten auf der 50-Meter-Bahn im Strandbad Eichwald für die Langbahnsaison mit Öffnung der Therme im letzten Jahr, was eine optimale Ergänzung zum Grundlagentraining in der Halle darstellt, können die Lindauer Schwimmer auch wieder im Sommer bei den Meisterschaften glänzend dekoriert zurück an den See kehren.“

Nun ist für fast alle Sommerpause. Lediglich den „Oldies“ Itze Ilgen und Alfred Seeger stehen noch etliche Einheiten zum Feinschliff ihrer Form bevor, ehe sie bei der EM in Rom angreifen dürfen.