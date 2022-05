Lindauer Schwimmer gewinnen Pokal

Nach fast zweijähriger Pause haben die Lindauer Nachwuchsschwimmer ihren ersten echten Wettkampf bestritten. 22 Aktive des TSV 1850 Lindau traten beim 29. Obergünzburger Schwimmfest gegen knapp 200 weitere Sportler aus 15 Vereinen an. Mehr als 100 Mal stiegen die Lindauer dazu auf den Startblock und überzeugten mit sehr guten Leistungen und Platzierungen.

Mit einem Punktesystem ist über den gesamten Wettkampftag eine Mannschaftswertung erstellt worden: Jeder erste Platz erhielt zehn Punkte und für jede weitere Platzierung gab es bis zum zehnten Rang jeweils einen Punkt weniger. Früh zeichnete sich ein Dreikampf zwischen dem TV Kempten, dem TV Immenstadt und den Lindauer Schwimmern ab. Ein enger Zwischenstand zur Mittagspause spornte die Lindauer laut Mitteilung an, genauso wie die in der Halle stets sichtbaren Pokalen. „Alle strengten sich besonders an und lieferten eine Bestzeit nach der anderen“, heißt es in der Mitteilung des TSV. Das Lindauer Team setzte sich im letzten Wettbewerb des Tages tatsächlich noch an die Spitze und gewann die Pokalwertung mit 696 Punkten vor Immenstadt (682 Zähler) und Kempten (664).

Alle Lindauer Athleten waren beim Obergünzburger Schwimmfest wertvolle Punktelieferanten. Den größten Anteil erbrachte Eduard Ejstrich (Jahrgang 2006), der bei sechs Starts drei Siege und 56 Punkte erkämpfte. Athina Pepa (2003) konnte zusätzlich zu ihren ersten und zweiten Plätzen durch ihre Teilnahme im 50 Meter Freistil-Finale Extrapunkte erzielen, wodurch sie 54 Zähler holte. Ben Bandlow (2011) siegte viermal in ausgezeichneten Zeiten und sicherte dem Team insgesamt 48 Punkte. Merle Batke (2005) siegte bei fünf Starts dreimal und sammelte 47 Punkte, ihr Bruder Lasse (2003) erbrachte 35 Zähler.

Auf die routinierten Schwimmer ist Verlass

Durchweg war auf die routinierten Schwimmer in Obergünzburg Verlass. So erschwamm Lisa Lienau (2005) 36 Punkte, Lois Debruyne (2002) kam bei vier Starts auf 27 Zähler. Maximilian Garde (2004) sprintete zu 16 Punkten. Die aufgerückten Aktiven waren fast alle über Ostern mit im Trainingslager, was sich nun in den stabilen Leistungen bemerkbar machte. Jan Sinnstein (2009, 43 Punkte), Henriette Breunig (2005, 30 Punkte), Janis Fasser (2007, 26 Punkte), Lilli Riekmann (2011, 25 Punkte), Till Pudlo (2008, 24 Punkte), Ela Ergüven (2006, 19 Punkte), Lucas Rodriguez (2008, 19 Punkte) und Felix Zillgith (2008, 15 Punkte) lieferten fast ein Drittel der Punkte zum Gesamterfolg.

Unter den 20 Lindauer Schwimmern waren sechs, die erstmals bei einem Wettkampf starteten. Der jüngste im Lindauer Team, Neo Bühler (2013, 30 Punkte) sowie Juraj Halmo (2009, 41 Punkte), Samuel Irlinger (2010, 38 Punkte), Lasse Blei (2010, 26 Punkte), Alina Aigner (2008, 21 Punkte) und Laura Yuki Klement (2008, 18 Punkten) trugen zum erfolgreichen Ergebnis bei.

Abteilungsleiter und Chefcoach Wilfried Fuchs und Peter Hämmerle, Technischer Leiter des TSV, kamen als Kampfrichter zum Einsatz und waren bestens zufrieden mit ihrer Mannschaft.