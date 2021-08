Lindauer Schwimmer gewinnen kompletten Medaillensatz

Drei Schwimmer des TSV 1850 Lindau haben an der Aggertalsperre bei Gummersbach in Nordrhein-Westfalen an der 27. Internationalen Deutschen Meisterschaft der Masters im Freiwasserschwimmen teilgenommen. Alfred Seeger gewann in seiner Altersklasse überlegen die Goldmedaille, Beate Schulz wurde einmal Zweite und einmal Dritte.

Im vergangenen Jahr war die Freiwassermeisterschaft pandemiebedingt ausgefallen. Nun war die Freude bei den Teilnehmern laut Mitteilung groß. Es gab ein Rennen über 2,5 Kilometer und eins über fünf Kilometer. Beide Distanzen wurden auf einem 1,25 Kilometer langen Rundkurs absolviert. Unter Beachtung der Corona-Auflagen wurden alle Rennen in mehreren Läufen, sogenannten Wellen, gestartet.

Ältester Teilnehmer des Wettbewerbs war Alfred Seeger vom TSV 1850 Lindau, der in der Altersklasse der 80- bis 84-Jährigen (AK 80) an den Start ging. In 55:27 Minuten hatte er im Ziel des 2,5-Kilometer-Rennens einen komfortablen Vorsprung von mehr als 16 Minuten auf seinen ein Jahr jüngeren Konkurrenten und gewann somit hochverdient die Goldmedaille. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen war genauso unberechenbar wie in Bayern und brachte mit viel Regen und am zweiten Wettkampftag eine drohende Gewitterfront mit sich. Alfred Seeger verzichtete daher auf seinen zweiten Start über die fünf Kilometer.

Die in der AK 50 startende Beate Schulz sicherte sich über die 2,5 Kilometer in 38:31 Minuten die Silbermedaille. Schulz, die von Beginn an ein beherztes Rennen schwamm, hielt das Tempo über die gesamte Strecke hoch und verwies mehrere starke Konkurrentinnen auf die Plätze. Motiviert durch diesen Erfolg startete sie auch über die fünf Kilometer. Bei diesem Rennen konnte sie sich laut Mitteilung nicht direkt an ihrer Konkurrenz orientieren, da diese in der ersten Welle startete. Die Lindauerin musste in der dritten Welle ihr eigenes Rennen alleine gegen die Zeit schwimmen. Im Ziel hatte sie etwa fünf Minuten Vorsprung auf die Viertplatzierte, nur neun Sekunden fehlten zu Platz zwei. Mit einer Zeit von 1:23,50 Stunden gewann Schulz die Bronzemedaille.

Lindaus Masters-Newcomerin Anna-Lisa Allgaier startete erstmals bei einer deutschen Freiwassermeisterschaft und zeigte mit Zeiten von 43:36 Minuten (2,5 Kilometer) sowie 1:32,36 Stunden (fünf Kilometer) trotz corona- und studiumbedingtem Trainingsrückstand gute Leistungen. Allgaier hat den Anschluss in der stark besetzten AK 20, in der viele ehemalige Leistungsschwimmerinnen starten, bereits gefunden und will sich in dieser Altersklasse sowohl im Freiwasser als auch im Becken etablieren.