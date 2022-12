Lindauer Schwimmer absolvieren 18 Wettkampfstrecken in 24 Stunden

Alfred Seeger und Sandra Bandlow-Albrecht von den Mastersschwimmern des TSV 1850 Lindau haben sich einer besonderen Herausforderung gestellt: Sie starteten beim Ironmaster, einem einzigartigen Wettkampfformat im Innsbrucker Universitätsschwimmbad.

Jeder Sportler musste innerhalb von 24 Stunden alle 18 Wettkampfstrecken, die es für Beckenwettbewerbe gibt, absolvieren. An den beiden Wettkampftagen hatte jeder Athlet laut Mitteilung jeweils neun Starts. Auf dem Programm standen 50, 100 und 200 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil sowie 400, 800, und 1500 Meter Freistil sowie 100, 200 und 400 Meter Lagen.

32 Sportler aus Österreich, Italien, der USA, der Ukraine und Deutschland stellten sich dieser Herausforderung. Nachdem von der AK25 bis zur AK80 Sportler am Start waren, wurden die Leistungen in ein Punktesystem umgerechnet, das sich am Weltrekord der verschiedenen Strecken in jeder Altersklasse orientiert.

Die beiden Lindauer spielten ihre Ausgeglichenheit in allen Schwimmarten voll aus und erzielten stets Platzierungen im Vorderfeld. Bandlow-Albrecht ging erkältungsbedingt mit etwas Trainingsrückstand an den Start, sodass es laut Mitteilung einige Zeit dauerte, bis sie in den Wettkampf hineinfand. Erst der zweite Wettkampftag lief besser. Um 79 Punkte musste sich Bandlow-Albrecht, die in der AK50 startete, letztlich ihrer Konkurrentin Sigrid Leistner vom TV Immenstadt beugen. Bandlow-Albrecht erzielte 14.048 Punkte, den Gesamtsieg sicherte sich Martina Maurischat aus Bad Reichenhall mit 15.977 Punkten.

Alfred Seeger war in seiner AK80 ein Einzelkämpfer. In der Gesamtwertung wurde er aber mit den restlichen Altersklassen gemessen. Dank seiner Ausgeglichenheit über alle Schwimmarten hinweg sowie von den Sprints bis hin zur Langstrecke kam er im Gesamtklassement weit nach vorne. Am Ende landete er auf Rang drei mit 15.070 Punkten. Nur 29 Zähler mehr hatte der zweitplatzierte Robert Bretschneider vom TSV Mindelheim, Sieger wurde Massimo Grisenti aus Italien. Beide gehören der AK30 an.

Beim Abschied aus Innsbruck waren sich Seeger und Bandlow-Albrecht einig: „Bei einer weiteren Auflage des Wettbewerbs sind wir wieder am Start, denn die Herausforderung von 18 Wettbewerben in 24 Stunden reizt ungemein.“