Lindauer Schulsaal wird zum Jazzclub

Mit dem Valentin-Heider-Gymnasium sucht der Jazzclub Lindau für das Konzert des Marie Kruttli Trios am kommenden Freitag, 27. April, mal eine ganz ungewohnte Location auf. Karten für den Abend, der um 20 Uhr beginnt, gibt’s im Vorverkauf.

Das Motto des Trios – aufregend, bunt und gewagt – gilt auch für den Lindauer Jazzclub, der mit seinem breiten Spektrum an Jazz immer mehr Freunde dieser Musikrichtung neugierig macht und anlockt. Dieses Mal kommt eine klassische Klaviertrio-Formation an den Bodensee. Mit der Pianistin und Komponistin Marie Kruttli tritt dabei eine erst 26-Jährige aus dem Wallis an die Tasten, aber mit ihren Mitmusikern Lukas Traxel am Kontrabass und Martin Perret am Schlagzeug bildet sie ein Trio, das nach Aussage eines englischen Kritikers den Vergleich mit großen Namen nicht zu scheuen brauche. Der Jazz brauche Trios wie dieses, so sein Fazit über das Debut Album. Mit reifem Ton, eindeutiger Ästhetik und betörender Virtuosität entstehe hier Musik von hoher Relevanz, wird das Trio gelobt. So manövriert Marie Kruttli sich und ihre Bandkollegen durch vertrackte Rhythmusgebilde und verwobene Akkordketten, ohne dabei verkopft oder krampfhaft raffiniert gewollt zu wirken. Dafür grooven die Melodien mit charmantem und hintergründigem Witz, ohne Ironie. Kruttli ist nach eigener Aussage tief in der europäischen Klaviertradition verankert und beeinflusst von den Klangidealen eines Strawinsky und Debussy.